Familles nombreuses : Une candidate maman grâce à la PMA, elle raconte son combat parfois douloureux

Laëtitia Provenchère fait partie des nouveaux venus de la saison inédite de Familles nombreuses, la vie en XXL. La jeune femme est l'heureuse maman de Nolann (3 ans) et des triplées, Emmy, Lyna et Noëlya (1 an). Des enfants nés grâce à la PMA (Procréation médicalement assistée) comme elle l'a confié à travers une publication, le 4 avril 2022.

La mère de famille a mené un combat pour pouvoir devenir maman. Son défunt mari Guillaume et elle ont rapidement su qu'ils étaient fait l'un pour l'autre. Ils ont donc eu envie de fonder une famille. Mais Laëtitia Provenchère souffre du syndrome des ovaires polykystiques, une maladie hormonale qui peut entraîner des troubles de la fertilité, de la pilosité (hirsutisme), ainsi que des complications métaboliques. Le couple n'a donc eu d'autre choix que de se tourner vers la PMA.

"Lors de notre rencontre avec Guillaume, cela faisait déjà plusieurs années que je n'avais mes règles que 2 ou 3 fois par an. Le sujet bébé est rapidement arrivé car nous 2 c'était une évidence. Le verdict est rapidement tombé, je souffre du syndrome des ovaires polykystiques et par chance je n'ai que très peu des effets que peuvent entraîner ce syndrome. Après quelques mois d'examens, le protocole se met en place, nous faisons plusieurs essais d'insémination, Guillaume arrive à prendre plus de recul que moi, je vis chaque mois comme un échec. J'ai la chance pendant ces quelques mois de ne faire aucune fausse couche et d'être accompagnée à chaque examen d'un futur super papa !!!", a tout d'abord écrit Laëtitia Provenchère.

A peine un an après le début du protocole, Laëtitia Provenchère est tombée enceinte de Nolann, en 2017. Peu de temps après la naissance, son mari et elle ont de nouveau tenté d'avoir un enfant. Une expérience qui s'est mieux passée moralement pour la maman : "Pour les triplées, nous avons eu la même chance, plusieurs mois d'essais que je vis différemment car nous avons déjà Nolann, cela change beaucoup ma façon de vivre ces essais. Je me dis que j'ai déjà la chance d'avoir un enfant et les échecs sont beaucoup moins douloureux." Trois ans plus tard, elle a de nouveau découvert une bonne nouvelle. Ou plutôt trois puisque des triplées se sont nichées dans son ventre.