Faustine Bollaert : Photo complice avec son frère, un "beau gosse californien"

Faustine Bollaert : son frère Charles fait craquer ses followers

Même si le cliché n'est pas net, les plus de 286 000 followers de la star sont tombés sous le charme de Charles, grand brun au teint hâlé. "Thème d'une prochaine émission : j'ai eu un coup de foudre pour le frère de Faustine, j'ai commenté, il m'a repérée et on a fini ensemble. Bon j'arrête de rêver ! Joyeux Noël !", lance une internaute qui a visiblement craqué pour le charmant Charles. Mais certains connaissent déjà le frère de Faustine Bollaert. En octobre dernier, la jolie brune avait présenté Charles sur son compte Instagram. Et à l'époque déjà, il avait récolté de jolis compliments !

Une relation fraternelle forte. La maman d'Abbie (7 ans) et Peter (5 ans) s'était déjà confiée sur l'amour qu'elle porte à Charles. En octobre 2019, auprès de nos confrères du magazine Gala, elle racontait que son frère était tombé gravement malade dans sa jeunesse. Il avait quitté la France pour les États-Unis, où il "se refaisait une santé". "Je suis allée le voir quelques mois plus tard. Je l'avais quitté fragile et, en sortant de l'aéroport, j'ai découvert un garçon au top de sa forme, sportif, bien dans sa peau, bronzé. Le beau gosse californien", avait-elle ajouté. Bien des années plus tard, rien n'a changé : Charles affiche un sourire hollywoodien, un teint doré et semble toujours aussi en forme !