Festival de Cannes 2023 : découvrez enfin le nom de la maîtresse de cérémonie, elle a "un trac immense"

Le Festival international du film de Cannes fera son cinéma du 16 au 27 mai 2023. Lors d'une conférence de presse organisée le 13 avril 2023 au cinéma UGC Normandie de Paris, Iris Knobloch, la présidente du festival et Thierry Frémaux, délégué général, ont dévoilé la très attendue liste des longs-métrages en compétition officielle. Cette année, c'est le réalisateur suédois Ruben Östlund qui présidera le jury et distribuera les palmes - il en a lui-même décroché deux, avec The Square et Sans filtre. Et pour animer la cérémonie, il pourra compter sur Chiara Mastroianni.

La comédienne a effectivement été choisie pour remplir l'important rôle de maîtresse de cérémonie de cette 76e édition du Festival de Cannes, lors de l'ouverture puis de la clôture. Une coïncidence amusante quand on sait que la sélection officielle fait, cette année, une belle place au cinéma italien. Elle succède à Virginie Efira qui officiait l'année dernière. Chiara Mastroianni est une grande habituée de La Croisette. L'actrice avait même obtenu le prix d'interprétation Un Certain regard pour son rôle dans le film Chambre 212, de Christophe Honoré, en 2019, 11 ans après avoir fait partie du jury des longs-métrages.

La maîtresse de cérémonie a "un trac immense"

"La première fois que je suis allée au Festival de Cannes, c'était pour mon premier film, Ma saison préférée de André Téchiné. Nous étions en compétition officielle, j'avais 20 ans, et j'étais très impressionnée", a commenté Chiara Mastroianni dans le communiqué partagé par Brut et France TV (diffuseur du Festival de Cannes), pour annoncer le nouveau rôle de la fille de Catherine Deneuve.

"J'ai un trac immense mais je suis ravie, a-t-elle ajouté. Je le vis comme une chance absolue d'assister à la plus belle sélection de cinéma du monde. Je le fais avec beaucoup de sincérité car mon désir de devenir comédienne est né de mon amour des films, de mon plaisir de spectatrice."

Le cinéma est unique

L'information manquante, pour l'instant, c'est le nom de toutes personnes qui composeront le jury du Festival de Cannes. Et le choix risque d'être difficile entre les 19 - ou 20 ? - films en lisse. "Le cinéma est unique, a déclaré Ruben Östlund dans le communiqué officiel. On le partage. Regarder ensemble exige davantage à ce qui est montré et intensifie l'expérience. Cela nous renvoie quelque chose de tellement différent que cette dopamine sécrétée par le défilement des écrans individuels." Il devrait, donc, se délecter de toutes ces pépites, présentées dans le cadre de la compétition mais pas seulement, depuis le palais des festivals. Cette 76e édition s'ouvrira, le 16 mai 2023, avec la projection du film Jeanne du Barry, de Maïwenn, dans lequel Johnny Depp incarne Louis XV.