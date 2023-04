Festival de Cannes 2023 : découvrez la sélection officielle des films en compétiton

La Croisette sera à nouveau en effervescence du 16 au 27 mai 2023. Le Festival international du film de Cannes fera son grand retour pour une 76e édition dont on apprend, peu à peu, les détails. Le 13 avril 2023, Thierry Frémaux, le délégué général du festival, a pris la parole avec Iris Knobloch lors d'une conférence de presse organisée au cinéma UGC Normandie de Paris pour dévoiler la liste des longs-métrages en compétition officielles. Dans cette sélection, on retrouve enfin un peu de parité avec six réalisatrices dont deux françaises, à savoir Justine Triet, qui avait déjà fait vibrer la Côte-d'Azur en 2019 avec Sybil - porté par Adèle Exarchopoulos et Virginie Efira - ainsi que sa consoeur Catherine Breillat - Abus de faiblesse.

Elles ne sont, pour l'heure, que deux réalisatrice à avoir remporté la distinction suprême du Festival de Cannes : Julia Ducournau pour Titane et Jane Campion pour La leçon de Piano. Cette année, dix-neuf films au total sont en lice pour succéder à Sans Filtre, qui a reçu l'année dernière la palme d'or. Ruben Östlund, le réalisateur, a d'ailleurs été choisi cette année pour assurer le rôle de président du jury. "Je suis heureux, fier et empreint d'humilité de me voir confier l'honneur de présider le Jury du Festival de Cannes cette année, a-t-il déclaré. Nul autre lieu dans le monde ne suscite un tel désir de cinéma lorsque le rideau se lève sur un film en Compétition. Quelle chance d'être là avec ces fins connaisseurs que sont les festivaliers de Cannes."

La demande a été faite aux producteurs

La 76e édition du Festival de Cannes s'ouvrira sur Jeanne du Barry, de Maïwenn, avec Johnny Depp dans le rôle de Louis XV. Ce film ne sera pas le seul à être présenté hors compétition puisque les spectateurs pourront découvrir, par exemple, Indiana Jones et le cadran de la destinée de James Mangold, ou encore le nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the flower moon. Ce dernier pourrait, cela dit, avoir droit à une dérogation. Le festival souhaiterait effectivement le voir concourir pour la Palme d'or. "La demande a été faite aux producteurs Paramount et Apple TV, a expliqué Thierry Frémaux. L'essentiel étant que nous ayons une réponse avant que le festival ne commence."

Festival de Cannes 2023, la sélection officielle

• Club zero, de Jessica Hausner

• The zone of interest, de Jonathan Glazer

• Fallen leaves, de Aki Kaurismaki

• Les filles d'Olfa, de Kaouther Ben Hania

• Asteroid city, de Wes Anderson

• Anatomie d'une chute, de Justine Triet

• Monster, de Kore-Eda Hirokazu

• Il sol dell'avvenire, de Nanni Moretti

• L'été dernier, de Catherine Breillat

• Kuru Otlar Utsune (Les herbes sèches), de Nuri Bilge Ceylan

• La Chimera, de Alice Rohrwacher

• La passion de Dodin Bouffant, de Tran Anh Hun

• Rapito, de Marco Bellocchio

• May december, de Todd Haynes

• Jeunesse, de Wang Bing

• The old oak, de Ken Loach

• Banel e Adama, Ramata-Toulaye Sy

• Perfect days, de Wim Wenders

• Firebrand, de Karim Aïnouz