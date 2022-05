Festival de Cannes : Bella Hadid surprend dans une robe... de danseuse de French cancan !

Les stars étaient de sortie sur la Croisette mercredi 25 mai 20022. En marge du Festival de Cannes se tenait la soirée Chopard Loves Cinema à l'hôtel Martinez. L'occasion pour le top Bella Hadid de montrer une fois encore, qu'elle est la princesse de Cannes. Dans une robe bustier Chanel, inspirée par les danseuses de French cancan, la petite soeur de Gigi Hadid a attiré tous les regards.

Une autre "bombe" a posé, l'acteur Michele Morrone, rendu célèbre par le film caliente 365 jours. Le beau brun, toujours très secret sur sa vie sentimentale, a posé en solo pour les photographes. Heureusement, d'autres couples étaient présents pour ramener un peu de romantisme à Cannes. Robert Lewandowski et son épouse Anna, Peter Sarsgaard et Maggie Gyllenhaal, Petra Nemcova et son compagnon Benjamin Larretche se sont tous affichés complices sur le photocall Chopard de la soirée.

Déjà présente sur la montée des marches, Emmanuelle Béart était aussi de la partie, tout comme la pimpante Eva Longoria, la star d'Emily in Paris Camille Razat et Maya Musk. Si Chopard est si présent au Festival de Cannes, c'est bien évidemment parce que l'entreprise suisse d'horlogerie de luxe est le partenaire officiel du festival, qui fournit également tous les ans le mythique trophée de la Palme d'Or.

Les stars américaines sont définitivement très présentes lors de ce 75ᵉ Festival de Cannes. Tom Cruise a fait le show (avec rien de moins qu'un show aérien de la patrouille de France) lors de la présentation de Top Gun : Maverick. Julia Roberts a également monté les célèbres marches rouges, tout comme Anne Hathaway, Julianne Moore, Kristen Stewart, Viggo Mortensen, Viola Davis et Forest Whitaker, venu recevoir une Palme d'honneur. Mercredi, c'est Tom Hanks qui a aimanté les regards lors de la projection du très attendu film Elvis de Baz Luhrmann. Et les stars ont joué des coudes pour y assister. Shakira a fait un passage surprise sur les marches, tout comme l'incomparable Sharon Stone, et le trognon couple Kaia Gerber et Austin Butler.