Finale de Koh-Lanta : "C'était triste, on était énervé", des coulisses un peu particulières

La finale de Koh-Lanta : La Légende a laissé un goût amer aux téléspectateurs et à certains candidats. Pour clôturer cette saison anniversaire, la production a choisi de ne pas élire de vainqueur après les histoires de tricheries qui ont éclaté quelques semaines seulement avant la finale. Sur le plateau de Touche pas à mon poste le 15 décembre Alexia Laroche-Joubert est venue répondre aux interrogations de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs et a partagé sa grande déception.

"Mes équipes et moi sommes déçues. On a énormément misé sur cette saison et à aucun moment on a pensé qu'on pouvait se retrouver face à une telle déloyauté. On a mis en place un système de surveillance renforcé et on était sur un principe de confiance avec les candidats. Pour nous, c'était des légendes, pas des truands", a-t-elle déclaré, piquée au vif par les paroles de Claude et de Coumba qui ont pointé du doigt la responsabilité de la production. "Pour la triche, on l'a appris lors de l'annonce de Tehieura et on est tombé des nues !"

Malgré ces fausses notes, la productrice veut garder le meilleur en mémoire. "Il y a eu des records, des revirements fantastiques mais ces histoires de triches ont terni cette saison", nuance-t-elle tout de même. Alexia Laroche-Joubert a également expliqué qu'ALP ne souhaite pas donner les noms des tricheurs pour éviter un lynchage médiatique. Elle a également dit que les manquements au règlement du jeu n'ont pas été évoqués plus tôt lors du prime pour ne pas éluder toute l'aventure et les candidats qui n'ont pas triché. "On ne voulait pas en faire un débat et nier les épreuves. On voulait raconter la vraie histoire".

Quant à l'ambiance sur le plateau durant le prime, Alexia Laroche-Joubert a avoué : "C'était triste, on était énervé... Ce n'était pas la fête et beaucoup d'aventuriers se sont sentis trahi".

Même son de cloche chez Denis Brogniart qui, dans la soirée, était invité dans Quotidien. L'animateur s'est dit "globalement satisfait" par ce choc des héros et n'a pas réellement commenté les affaires de triches. "J'en apprends chaque jour mais je ne suis pas un enquêteur ! Je ne suis pas derrière les épaules des candidats, j'ai essayé de comprendre mais personne ne peut imaginer à quel point il est difficile de faire cette aventure", a-t-il avancé. Le présentateur, qui revient du tournage de la saison prochaine, a assuré que les équipes seront désormais "plus vigilantes".

Pour rappel, l'enveloppe de 100 000 euros a été accordée au Fonds pour Bertrand-Kamal pour la recherche du cancer du pancréas.