Francis Huster et Cristina Reali : Leur fille Elisa virée de chez McDo, un job étudiant qui lui laisse un goût amer

La fille de Francis Huster et Cristiana Reali a hérité du caractère bien trempé de ses deux illustres parents. Ce lundi 19 septembre, Elisa Huster, leur aînée de 23 ans, s'est saisie de son compte Instagram pour pousser un coup de gueule. Elle a révélé avoir été virée lors d'un job étudiant chez McDonald's, expliquant ce qui s'était mal passé. Et il semblerait que son ancien manager ait à nouveau fait des siennes. Poussant la jeune femme à réfléchir à une vengeance. "Je me suis fait virer du McDo, c'était un job étudiant, parce que j'avais mis 21 nuggets dans une boîte de 20", déclare Elisa Huster en story (voir le diaporama).

Et alors qu'elle sort de chez McDonald's ce soir-là, elle a eu une mauvaise surprise. "Et là c'était mon ancien manager qui a fait mon plat, et je commande une boîte de 9 nuggets, j'en ai 8, rapporte la fille de Francis Huster et Cristiana Reali. Le mec s'est remboursé sa putain de nuggets, ça fait un an, genre il est traumatisé ou quoi, vraiment je suis choquée." Face caméra, la grande soeur de Toscane confie alors songer à se venger. "J'aurais dû lui faire une scène là-bas, j'ai envie de d'y retourner juste pour le mettre mal à l'aise, genre ouais en mode tu m'as trompée, je sais pas j'ai envie de le mettre mal à l'aise, j'ai envie qu'il soit gêné devant tout le McDo en fait", ajoute-t-elle. "En plus il y a que des jeunes et ils adorent snapper, j'ai envie qu'il finisse sur Twitter là, je te jure j'ai envie de lui foutre la honte plus qu'à la meuf d'Abou", lâche Elisa, faisant référence à un des derniers scandales Twitter, à propos des révélations d'Abou Diaby, l'ex candidat de La Bataille des Couples 3, qui aurait été trompé par son épouse.

Un père "complètement fou amoureux" de ses filles

Voyant probablement le succès de ses révélations, Elisa Huster a alors posté le message suivant : "Chui à ça de faire un live sur vous raconter toutes les anecdotes de chez McDo et de mes autres jobs d'étudiants comme Puma, nourrice, etc..." Si elle n'a pas chômé en terme de jobs étudiant, à en croire ses confidences, la fille des deux comédiens, désormais séparés, elle et sa soeur Toscane ont récemment pris leur envol et ont déménagé chacune à l'autre bout du globe. L'aînée a quitté la France pour vivre à São Paulo, au Brésil, afin de perfectionner son portugais. Elle devrait ensuite passer les concours des écoles de journalisme sud-américaines. La plus jeune Toscane, elle, serait à Londres.

Si Cristiana Reali et Francis Huster sont séparés, cela n'empêche pas leur papa de ne pas tarir d'éloge sur son ex. "Ma mère et la mère de mes enfants resteront les femmes de ma vie pour toujours, a confié le comédien dans les colonnes de France dimanche. Je suis un papa complètement fou amoureux de ses filles ! Elles sont très différentes, je pense que l'une prendra le chemin artistique et l'autre, scientifique. Elles feront en tout cas un métier qui les amène à construire quelque chose pour les autres. Mes filles représentent le trésor de ma vie. Et elles sont très belles... mais ça, c'est grâce à leur mère !"