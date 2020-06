Franck Dubosc recrute une danseuse de DALS pour son prochain film !

Confiné, Franck Dubosc n'a pas fait que cuisiner en famille ou chanter avec ses enfants. Non, le populaire acteur, réalisateur et scénariste a aussi préparé son prochain film. Il a fait une annonce inattendue sur Instagram en ce mois de juin 2020.

Sur son compte suivi par 547 000 abonnés, Franck Dubosc a posté une courte vidéo d'une salle de danse pour lever (un peu) le voile sur son nouveau projet artistique. "On travaille pour mon prochain film... trop hâte @louna_espinosa @denitsaofficiel #rumbatherapy", a ainsi écrit la star de 56 ans. Il a en effet recruté la danseuse vedette de l'émission Danse avec les stars, Denitsa Ikonomova. De quoi s'assurer de belles performances à l'écran puisque la jeune femme affiche un sacré palmarès : championne de Bulgarie en danse standard, latine et 10 danses, championne Amateur League & finaliste des championnats du monde 10 danses. Dans l'émission de TF1, elle a remporté quatre fois la finale, dont une fois avec son grand complice le comédien Rayane Bensetti. Au cinéma, la jolie brune est déjà apparue dans le film québécois Funkytown, en 2011.

Comme tous les artistes, Franck Dubosc se réjouit du déconfinement et du retour progressif au travail. Il a aussi indiqué que son dernier film, la comédie 10 jours sans maman, revenait dans les salles de cinéma le 22 juin après quelques semaines seulement d'exploitation à cause de la pandémie de coronavirus qui avait forcé les établissements à fermer leurs portes en mars dernier. Le film avait toutefois eu le temps d'atteindre le million d'entrées au box-office. Un joli résultat qui avait, on l'imagine aisément, mis du baume au coeur de l'artiste puisque, quelques mois plus tôt, il avait fait un véritable four avec Tout ressemblance de Michel Denisot (environ 110 000 entrées).