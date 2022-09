François Cluzet, son épineuse rupture avec Valérie Bonneton : "On a réfléchi des soirées entières..."

Ils ont formé un couple emblématique, à la vie comme à l'écran. Pendant 13 ans, François Cluzet et Valérie Bonneton se sont aimés, en même temps qu'ils ont tourné. Ils se sont rencontrés en 1997 alors qu'ils se donnaient la réplique dans le film La voie est libre... et le destin semblait tout tracé pour les tourtereaux. On les a vus, à nouveau, côte à côte dans Janis et John de Samuel Benchetrit, dans France boutique de Tonie Marshall, mais aussi dans l'énorme succès de Guillaume Canet, Les petits mouchoirs, en 2010.

La réalité rejoint, hélas, parfois la fiction. Dans Les petits mouchoirs, Valérie Bonneton et François Cluzet incarnaient un couple en pleine crise. Et c'est justement en assurant la promotion du long-métrage de Guillaume Canet que les deux comédiens ont annoncé leur propre rupture, loin des plateaux et des grands écrans. Bien sûr, cette séparation a été difficile à évoquer en public, mais elle l'a été encore davantage en privé. Et pour cause. Ils avaient accueilli un premier fils, Joseph, en 2001, puis une petite fille, Marguerite, en 2006.

On a réfléchi dans le calme et la sagesse, on a bien fait les choses

"Avec François, on a réfléchi des soirées entières à la façon dont nous allions leur annoncer les choses, expliquait Valérie Bonneton dans les colonnes du magazine Paris Match. Quels mots utiliser, comment leur dire sans les blesser. On a réfléchi dans le calme et la sagesse, on a bien fait les choses". Une étape difficile pour toute la famille, mais une étape nécessaire. François Cluzet, qui fête ses 66 ans le 21 septembre 2022, a épousé en seconde noce l'ancienne directrice de la communication de l'InterContinental Carlton Cannes, Narjiss Slaoui-Falcoz - il avait été marié, dans les années 1980, avec la scénariste et productrice Chantal Perrin, avec qui il a eu Blanche en 1984. Quant à Valérie Bonneton, elle n'a plus tellement évoqué sa vie sentimentale depuis l'annonce officielle de sa rupture avec François Cluzet. La rumeur veut, pourtant, qu'elle soit retombée dans les bras d'un amour de jeunesse. Si c'est pas mignon...