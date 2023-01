François Vincentelli et Alice Dufour parents : leur petite fille a bien grandi !

Le 28 décembre 2021, François Vincentelli et sa chérie Alice Dufour sont devenus parents d'une petite fille qu'ils ont choisi de prénommer Colette. Sur un petit nuage depuis cette naissance tant attendue, les deux tourtereaux vivent sur un petit nuage. Fous d'amour pour leur enfant, ils partagent régulièrement des photos et vidéos de la petite fille. Depuis un an, elle a d'ailleurs bien grandi...

Depuis quelques mois, Colette n'a plus sa bouille de nourrisson et est devenue une petite fille absolument adorable. Avec sa petite chevelure rousse et ses grands yeux bleus, elle fait chavirer le coeur de ses parents et de tous les gens qu'elle rencontre. Le 25 décembre dernier, la compagne de l'acteur a posté deux nouvelles photos de la fillette à l'occasion de Noël. Visiblement ravie dans les bras de sa maman, la petite arbore un grand sourire et est vêtue d'une jolie robe noire à volants. Des motifs représentant des étoiles et des lunes dorées parsèment le tissu tandis que, sur la seconde photo, Colette porte un serre-tête de renne.