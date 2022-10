Frédéric François vire 15 personnes de son entourage professionnel, son fils mis à mal par une sombre affaire

Le grand ménage de printemps, voilà qui est bien démodé. C'est l'automne que Frédéric François a choisi pour faire du tri dans sa vie. Il ne s'agit pas de se débarrasser de cartons vides, de vêtements en trop ou de pousser les meubles, mais de changer complètement d'entourage professionnel. Selon les informations du magazine France Dimanche, le chanteur se serait effectivement séparé d'une quinzaine de ses proches, musiciens et autres compagnons de route de son métier. Aucune explication n'aurait été donnée par l'artiste qui a fêté ses 72 ans en juin dernier.

Il y a heureusement des choses qui ne bougent pas. Son pilier, son roc, c'est sa femme Monique, qu'il a épousée en 1970 et avec qui il a eu quatre enfants : Gloria, Vincent, Anthony et Victoria - il a également six petits-enfants. En peu de temps, Frédéric François a donc célébré ses 50 ans de carrière, sur la scène du Grand Rex de Paris en 2019, et ses 52 ans de mariage, c'est à dire ses noces de tourmaline. "Elle a été la première à m'encourager quand elle me voyait avec ma guitare composer mes premières musiques, soulignait-il déjà dans les colonnes de France Dimanche. Elle m'a soutenu et accompagné dans ma carrière. Ce n'était pas facile à l'époque de vivre avec un chanteur à minettes. Elle a été mon pilier. Une autre femme m'aurait quitté cent fois."

J'ai vécu un vrai calvaire

Côté carrière, Frédéric François a bien eu besoin de soutien, surtout au début, ce que Monique lui a apporté plus que de raison. Côté vie privée, c'est maintenant que le bas blesse. Son fils Anthony a été accusé de violences conjugales et a été cité à comparaître en janvier 2018, en première instance au tribunal correctionnel de Huy, en Belgique. L'affaire s'était soldée par un non-lieu. C'est désormais Vincent, le fils de Monique et Frédéric François, qui se sépare de sa partenaire, Angela, après 20 ans d'amour et deux filles de 14 et 10 ans... à cause de supposés écarts de conduite qui auraient eu lieu en Thaïlande, où ils résident. "Au début, ça se passait bien mes les choses ont rapidement dégénéré. Phuket, c'est vraiment l'île de la tentation. J'y ai vécu un vrai calvaire. Vincent a vraiment franchi les limites, assure-t-elle. En lisant mon témoignage, je sais que mon beau-père ne sera pas content. Il n'aime pas voir bornée l'image de sa famille..."

