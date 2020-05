Gad Elmaleh et Tom Leeb : Leur duo inattendu fait craquer la Toile

Lundi 11 mai 2020, les Français pouvaient enfin sortir faire des emplettes, se promener sans attestation et voir des proches. Mais la prudence reste de mise face au coronavirus ! C'est ce qu'ont rappelé Gad Elmaleh et Tom Leeb, qui ont diverti leurs fans virtuellement.

Sur le compte Instagram de l'humoriste et comédien, suivi par 2 millions d'abonnés, on a donc pu découvrir une vidéo d'un duo à distance enregistré avec le chanteur Tom Leeb. Les deux hommes ont repris, en guitare voix, le titre Just the Two of Us chanté initialement dans les années 1980 par Bill Withers, mort récemment. "Ça déconfine en douceur avec magic @tomleeb " Just the two of us " et vous tous... Restez prudents. #ensemble", a écrit en légende Gad Elmaleh. Sous la même vidéo - qui cumule en tout presque 330 000 vues - partagée par Tom Leeb, il a redit son plaisir d'avoir pu partager ce bref instant musical avec lui : "Un kifffff bro."

D'ailleurs, les fans de Gad Elmaleh (49 ans) et Tom Leeb (31 ans) ont été charmés par ce duo. Parmi les spectateurs conquis figurent quelques personnalités dont Caroline Diamant, acolyte occasionnelle de Gad sur Les Grosses Têtes et dont la musique est le premier métier puisqu'elle a longtemps été directrice générale adjointe du label Epic Records, filiale de Sony. "Très très joli !", a-t-elle commenté. Flatteur ! Karine Le Marchand, Aure Atika ou encore Camille Lou ont également apprécié ce duo...

Ce petit exercice a le mérite d'occuper les deux artistes, Gad Elmaleh étant pour l'heure privé de théâtre ou de cinéma à cause du coronavirus et Tom Leeb a lui été privé de ses chances de faire gagner la France à l'Eurovision puisque le concours a été annulé. Toutefois, France 2 diffusera samedi 16 mai une émission spéciale intitulée Eurovision : Europe shine a light présentée par Stéphane Bern, à laquelle il devrait participer. La question qui se pose est la suivante : sera-t-il le candidat tricolore de 2021 ?