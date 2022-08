Gad Elmaleh séparé de la fille d'un célèbre chanteur : une idylle discrète

Gad Elmaleh est un père de famille de deux fils, le beau gosse Noé Elmaleh, qui vient de célébrer ses 3 ans d'amour avec sa petite-amie, fils qu'il a eu avec la comédienne Anne Brochet, mais aussi Raphaël, né en 2013 de ses amours avec Charlotte Casiraghi. S'il est aujourd'hui très discret sur ses relations sentimentales, alors qu'une de ses ex qui avait fait le buzz s'était mariée, une de ses anciennes compagnes est la fille d'un célèbre chanteur. Une idylle plutôt secrète... Il s'agit de Marie Fugain. En effet, aussi discrète fut elle cette romance a bel et bien existé entre l'humoriste que l'on retrouve dans Hors de Prix sur NRJ12 ce mardi 16 août et la fille de Michel Fugain.

C'est à la fin des années 1990, lorsque Gad Elmaleh connaît ses premiers succès au cinéma qu'il rencontre Marie Fugain. En 1997, le comédien et l'actrice avaient pris la pose ensemble lors de la générale du spectacle 240 secondes en enfer à la Gaîté Montparnasse. Une rare sortie officielle à deux. C'est sur un tournage que les amoureux se seraient rencontrés. Mais rien n'a été dit ni de l'un ni de l'autre sur cette relation restée si mystérieuse et discrète.

Marie Gillian, Aurélie Dupont et Marie Drucker

À cette époque, Gad Elmaleh qui n'avait pas encore goûté aux joies de la paternité a également connu une histoire d'amour avec la violoncelliste Sabine Lagarde ou encore Marie Gillain. Puis, il rencontre alors Anne Brochet qui lui donnera son premier fils, Noé, avant que le couple ne se sépare en novembre 2000, deux ans après la naissance. S'en suit une relation de quatre ans avec la danseuse étoile Aurélie Dupont. Puis à la fin de l'année 2009, Gad Elmaleh rencontre Marie Drucker, et officialise avec celle-ci lors de l'avant-première de La Rafle. Mais quelques mois plus tard, ils se séparent en septembre 2010. Enfin, il tombera sous le charme de Charlotte Casiraghi, fille de Caroline de Monaco. De leur histoire d'amour naîtra Raphaël, né le 17 décembre 2013. En juin 2014, un an après le baptême, ils se séparent.

Est-il en couple ?

Si Noé Elmaleh, son beau gosse de fils de 21 ans, a soufflé trois bougies avec sa compagne Johanna Marques, avec laquelle il se retrouve actuellement en Grèce en vacances, Gad, lui, est bien plus discret sur sa vie sentimentale. Est-il toujours un coeur à prendre ? De son côté, la fille de Michel Fugain, comédienne et soeur de Laurette Fugain est elle aussi devenue maman d'Elliot, 19 ans et Sam, 16 ans. Des enfants qu'elle a eus quand elle était en couple avec le chanteur québécois Richard Charest. Mariée à l'artiste pendant plusieurs années, elle a finalement divorcé en 2017 et n'a plus donné de nouvelles de sa vie sentimentale depuis.