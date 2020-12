George Clooney : 14 millions offerts en petites coupures à ses amis, il se justifie

George Clooney est un ami en or. L'acteur de 59 ans a bâti une fortune colossale entre le cinéma et le monde des affaires. Reconnaissant d'en être arrivé là où il en est aujourd'hui, il n'a pas oublié ceux qui lui ont tendu la main à une époque où il n'avait pas un sou. Alors, pour les remercier, il a sélectionné quatorze proches à qui il a offert un million de dollars chacun, en coupures de billets de 20 dollars !

Interrogé par le magazine Le Point, à l'occasion de la promotion de son dernier film Minuit dans l'Univers - disponible sur Netflix le 23 décembre -, George Clooney a accepté de revenir sur ce geste incroyable. "Je ne voulais pas trop en parler, mais un magazine a sorti cette histoire, qui date de trois ans. Pour moi, c'est un souvenir fantastique. Je voulais tout simplement remercier des amis qui m'ont beaucoup aidé lorsque j'étais fauché et célibataire. Ils m'ont dépanné, accueilli chez eux, offert des repas. Passé 50 ans, je me suis dit : 'Plutôt que de les mettre dans mon testament pour les remercier, pourquoi ne le ferais-je pas maintenant ?'", a ainsi expliqué l'époux d'Amal Clooney.

Et George Clooney d'ajouter sur ses 14 millions de dollars offerts à des amis triés sur le volet : "Quelques-uns gagnent difficilement leur vie aujourd'hui, et c'est devenu une évidence pour moi. Du coup, je leur ai donné rendez-vous un soir à New York [où il vit une partie de l'année alors qu'il possède des maisons à Los Angeles, en Italie et en Angleterre, NDLR] en leur disant : 'Vous avez intérêt à venir, sinon vous allez le regretter !' Certains habitaient loin, mails ils sont tous venus. C'était formidable de voir leur tête devant les valises de billets ! Quel souvenir ! L'un des plus beaux de ma vie."

Nul doute que le vendeur de café Nespresso le plus connu au monde a gardé quelques millions à offrir en héritage à ses enfants, Ella et Alexander, âgés de 3 ans.

Les confidences intégrales de George Clooney sont à retrouver dans Le Point, édition du 10 décembre 2020.