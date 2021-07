George Clooney séparé de Céline Balitran : les raisons de leur rupture

C'était une histoire d'amour digne d'une comédie romantique d'Hollywood. Céline Balitran était étudiante et n'avait que 23 ans lorsqu'elle rencontre George Clooney en vacances au mois de juillet 1996. A l'époque, lui en avait 35 et était l'un des acteurs les plus en vogue de la planète, notamment grâce au succès de la série Urgences.

Hôtesse dans un restaurant prisé de Paris, Céline Balitran ne savait absolument pas qui il était. "Quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué. Il m'a souri, je lui ai souri. On s'est vus et on ne pouvait plus se quitter des yeux", se souvenait l'étudiante auprès de Paris Match. Après cette rencontre merveilleuse, la Française et George Clooney ne se sont plus quittés. Elle était conviée aux plus grands évènements sur tapis rouge.

Folle amoureuse, Céline Balitran quitte alors tout pour s'installer à Los Angeles chez George Clooney. Après quatre années de licence de droit, elle travaille en tant que professeure en maternelle, son "rêve". Auprès de l'hebdomadaire français, elle racontait comment ils cuisinaient ensemble, passaient des soirées romantiques à Los Angeles auprès de sa famille et était surnommée "Cendrillon" par ses amies. D'une galanterie extrême avec la jeune Française, George Clooney a toujours fait les choses bien, même lorsqu'ils se sont séparés.

Après trois années de vie commune, le couple rompt. George Clooney lui donne alors du cash, une maison ainsi qu'un avocat, garantissant alors son droit de rester dans le pays. "Elle s'est déracinée pour moi, donc c'était ma responsabilité de garantir que sa vie n'était pas néfaste à cause moi. Honnêtement, je ne veux pas vivre dans le luxe et entendre qu'elle a dû rentrer à Paris à cause de son visa, sans argent. Je suis un bien meilleur ex qu'un petit ami", déclarait-il en 1999.

Assez discrets sur les raisons de leur rupture, George Clooney avait expliqué dans les colonnes du magazine Esquire : "J'ai quitté Céline parce que j'avais de plus en plus de travail (...) Céline n'a pas tenu le coup. C'est une fille super, mais elle a fini par douter des chances de survie de notre relation."