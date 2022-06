Gérald Darmanin : Quelles sont ses relations avec son ex-femme ?

Avant d'être marié avec Rose-Marie Devillers, directrice-conseil chez Havas, avec qui il a eu un enfant, Maximilien, en 2021, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a vécu avec Morgane Jumez. Une relation qui ne s'est pas terminée en très bons termes si l'on en croit les révélations du livre Le Baron noir du président de Laurent Valdiguié et François Vignolle.

Sur un petit nuage du bonheur avec Rose-Marie Devillers, qu'il a épousée en août 2020, Gérald Darmanin a été marié avec Morgane Jumez par le passé. Une histoire d'amour qui s'est terminée par un divorce. L'ancien couple n'a pas eu d'enfants et on peut imaginer qu'ils ne sont plus beaucoup en contact. C'est en tout cas ce qui ressort des révélations intimes de l'ouvrage Le Baron noir du président. Son ancienne épouse avait réagi à un article cinglant contre l'homme politique, au moment de son altercation avec la journaliste Apolline de Malherbe sur RMC, en n'épargnant pas son ancien mari.

Quand elle avait vu le comportement du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin face à la journaliste de RMC, Apolline de Malherbe, Nelly Garnier, conseillère LR de Paris, avait signé une tribune virulente dans les colonnes du Monde : "A deux reprises, Gérald Darmanin a été accusé d'avoir profité de sa position dominante d'élu pour obtenir des faveurs sexuelles." Closer a alors révélé alors un passage du livre consacré à cet homme politique : "À la lecture de ce texte de la conseillère LR de Paris, Morgane Jumez, l'ancienne épouse de Gérald Darmanin réagit sur son compte Instagram : 'Nelly Garnier signe une tribune courageuse sur le comportement de Gérald Darmanin, ceux qui le connaissent savent... J'en fais partie.'"

Les relations sont donc encore tendues entre l'ancien maire de Tourcoing et sa première épouse... Parallèlement à sa vie personnelle, Morgane Jumez s'est construit une carrière professionnelle dans les collectivités et institutions publiques, experte en communication politique. Cette diplômée de Science-Po Lille - tout comme Gérald Darmanin - est actuellement directrice Projets Transversaux Région Hauts-de-France.

Gérald Darmanin en pleine tempête

Gérald Darmanin, qui a résisté à un divorce et au remaniement ministériel post-réélection d'Emmanuel Macron est actuellement empêtré dans une situation très délicate avec le scandale de la gestion du match Liverpool-Real Madrid au Stade de France le 28 mai 2022. Avec sa collègue aux Sports, la ministre Amélie Oudéa-Castera, il s'est rendu devant la commission des lois du Sénat pour s'expliquer sur ce fiasco. Il a esquissé un mea culpa pour l'organisation désastreuse de la finale de la Ligue des Champions, ouvrant la voie à des réparations pour les supporters et des sanctions contre les policiers, tout en maintenant sa version controversée sur le nombre de faux billets.

"Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées", a déclaré le ministre Gérald Darmanin, déplorant une "fête du sport gâchée" et des "débordements parfois inacceptables". Il s'est aussi "excusé très sincèrement" auprès des supporters de Liverpool pour "les grands dégâts, notamment sur des enfants" causés par les gaz lacrymogène. Pour la première fois depuis samedi, Gérald Darmanin a assuré avoir "demandé des sanctions au préfet de police" pour deux membres des forces de l'ordre, coupables selon lui d'une utilisation du gaz lacrymogène "contraire aux règles d'emploi". Deux personnes ont également saisi l'IGPN, la "police des polices" après les évènements de samedi, a indiqué Gérald Darmanin, sans détail.

La question des faux billets restebrûlante. Le ministre qui incrimine depuis le début de la controverse les supporters britanniques, estimant qu'ils sont en grande partie responsables des incidents, a réaffirmé que "110 000 personnes" se sont présentées "dans et autour" du Stade de France. Soit "35 000" supporters de plus que la jauge prévue et munis, selon lui, de billets falsifiés ou sans billet. Pour l'heure, la FFF et l'UEFA ont évalué à "2 800" le nombre "de faux billets scannés" samedi, selon des sources proches du dossier, confirmant une information de RMC Sports. Mais parmi ces 2 800 faux billets peuvent figurer de vrais billets ayant été mal activés, selon Pierre Barthélémy, avocat de groupes de supporters français présent samedi au stade. Pour leur part, les services de renseignements avaient alerté les autorités dès le 25 mai de la présence "d'environ 50 000 supporters anglais" qui "ne seront pas détenteurs de billets".

Sur le gril, Gérald Darmanin conserve toutefois "toute la confiance du président de la République", a rétorqué mercredi la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire.