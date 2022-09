Géraldine Nakache dévoile son ventre et son look stylé pour ses "Vacances"

Si Géraldine Nakache a conquis la France avec la comédie Tout ce qui brille, l'actrice et réalisatrice aime changer de registre. Avec Vacances de Béatrice de Staël et Léo Wolfenstein, elle se glisse à merveille dans la peau de l'héroïne d'un thriller glaçant. La grande amie de Leïla Bekhti a assuré l'avant-première de ce long métrage aux côtés de l'équipe du film, misant un look particulièrement stylé.

Pour défendre le film Vacances à Paris ce 13 septembre 2022, Géraldine Nakache a porté un crop top blanc avec un pantalon à pince gris chiné qu'elle a accordé avec une veste courte style boléro à la finition parfaite. Dévoilant son joli ventre - comme elle avait pu le faire à Angoulême -, la comédienne de 43 ans, maman de Sarah (6 ans), est pimpante pour cet événement qui lui a fait retrouver ses partenaires. Outre le duo de cinéastes qui l'a dirigée avec brio, elle a posé avec Malonn Lévana, Elvis Asseraf, Zélie Rixhon et Serge Riaboukine.

Vacances porte le titre de ce qui aurait pu être un doux film d'été, mais il en est loin. Géraldine Nakache incarne Marie qui passe pour la première fois des vacances seule avec ses enfants, sans son mari. Un soir, perdue, elle se laisse séduire par un jeune homme étrange et fascinant qui l'attire lentement dans son piège. Commence alors pour elle une nuit qui vire au cauchemar...

Avec ce rôle, Géraldine Nakache peut montrer toute la palette de son jeu d'actrice. Sur son compte Instragram, l'artiste avait d'ailleurs adressé un joli message à son agent Grégory Weill (Adequat) qui l'accompagne en tant que comédienne : "Aujourd'hui ça y est, regarde, j'le dis : 'je suis actrice'. C'est aussi grâce à toi Gregory. Et Gregory c'est mon agent. Et tout le reste avec."