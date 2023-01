Gérard Hernandez (Scènes de ménages) : L'amoureuse de son fils a un lien inattendu avec une star hollywoodienne

Acteur populaire par son visage autant que par sa voix, Gérard Hernandez célèbre ses 90 ans ce 20 janvier 2023 ! Sur ce siècle, ou presque, qu'il a vécu, l'inénarrable Raymond de Scènes de ménages a partagé près de sept décennies à la même femme, son épouse Micheline. Un couple très soudé qui a donné naissance à un enfant, François. Ce dernier est lui aussi marié et papa, de deux grands garçons, Théo et Hugo. Et la femme avec qui il a construit sa famille a un lien très particulier avec Hollywood.

Dans son livre De scènes de vie à Scènes de ménages (aux éditions Cherche Midi), Gérard Hernandez confiait une anecdote inattendue sur sa belle-fille Danièle Douet : "Tout le monde connait sa voix : elle double Nicole Kidman. A la seule exception du dernier film de l'actrice, le biopic de Grace Kelly sorti en 2014. Une jeune comédienne Julie Gayet, l'a, on ne sait pourquoi, remplacée." Drôle de coïncidence, l'année précédente, la femme de François Hollande avait croisé toute la distribution de Scènes de ménages au festival de la fiction TV de La Rochelle...

As du doublage

Gérard Hernandez avait de quoi être déçu que sa bru ne soit pas prise pour la biographie réalisée par Olivier Dahan Grace de Monaco, au regard de son CV. L'épouse de son fils est une experte dans ce domaine puisqu'en plus de prêter sa voix à l'ex de Tom Cruise, elle double également Carrie-Ann Moss (Matrix) mais aussi régulièrement Gillian Anderson, Emily Watson ou encore Kristin Scott Thomas.

Lors des repas de famille, l'acteur et sa belle-fille doivent certainement aborder leur métier car Gérard Hernandez s'y connaît rudement dans le doublage. Il a ainsi prêté sa voix à nombre de personnages, notamment de séries d'animation des années 1970 aux années 1990, comme Gonzo dans le Muppet Show (1977) ainsi que le Grand Schtroumpf et le Schtroumpf grognon dans Les Schtroumpfs (1981), ou encore Iznogoud dans la série animée des années 1990.