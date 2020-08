Gigi Hadid enceinte : superbes photos de son baby bump

À seulement 25 ans, Gigi Hadid attend son premier enfant. Un bébé qui devrait pointer le bout de son nez entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. En avril, le site TMZ avait en effet affirmé qu'elle était enceinte de 5 mois. C'est le fruit de son histoire d'amour avec le chanteur Zayn Malik, ex-membre des One Direction. Le mannequin vient de publier de superbes photos d'elle enceinte.

Sur son compte Instagram suivi par 56,7 millions de fans, la jeune femme originaire de Californie a surpris tout le monde en dévoilant - enfin - des photos d'elle portant la vie. Gigi Hadid s'est entourée d'une belle équipe pour ce shooting en noir et blanc : le duo de photographes de mode Luigi et Iango, la directrice artistique de mode Gabriella Karefa-Johnson et la maquilleuse de chez Maybelline, Erin Parsons ; le mannequin ayant collaboré avec l'enseigne de make up pour une collection. "Chérir ce moment. Apprécier tout l'amour et les gentils voeux de bonheur. Je n'oublierai jamais la création de ces photos si particulières avec mes amis", a-t-elle commenté en légende.

À la suite de la publication des résultats de la séance photo, Gigi Hadid a reçu les messages de nombreuses personnalités pour la féliciter. "Tellement, mais tellement magnifique. Félicitations mon ange", a écrit Lily-Rose Depp. "C'est un sentiment vraiment magique. Félicitations. Le plus beau cadeau. Le plus grand amour. Tu es radieuse", a réagi sa consoeur Gisele Bündchen. "Je pleure !!!! La plus belle maman", a commenté la chanteuse Dua Lipa. "Gi je suis si contente pour toi", a pour sa part écrit Kaia Gerber. Des photos qui cumulent des millions de like et des milliers de commentaires.

Gigi Hadid, qui a été relativement discrète sur sa première grossesse tout en la confirmant en vidéo, attendrait une petite fille.