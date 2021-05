Gregory Lemarchal : Ce surnom un peu vache hérité dès ses débuts dans Star Academy...

Ancien élève de la Star Academy, Mathieu Johann a fait de surprenantes confidences au sujet de sa participation à la quatrième saison du programme musical culte de TF1, au journal Sudinfo.be. Ancien ami du regretté Gregory Lemarchal (vainqueur de l'édition 2004), l'interprète du titre Adieu monsieur le professeur reconverti dans les relations presse a été interrogé sur les éventuelles rivalités entre élèves au sein du château de Dammarie-Les-Lys. Très sincère, le compagnon de Badia confie qu'il n'y avait aucun conflit ni aucune jalousie entre candidats... tout simplement car tout le monde savait pertinemment que Gregory allait remporter l'émission. Ce dernier avait ainsi hérité d'un surnom connoté.

"Dès le 1er prime on a tout de suite compris que Grégory gagnerait le programme. Avec sa voix, son charisme, son histoire et sa maladie, c'était pour nous évident qu'il fallait qu'il gagne. Cela ne faisait pas l'ombre d'un doute. On l'appelait d'ailleurs Greg le Millionnaire", révèle des années après l'ex de Clémence Castel. Un surnom un peu vache qui voulait dire que le million d'euros promis au gagnant irait à Grégory Lemarchal sans trop de surprise.

Véritable star du programme selon Mathieu, l'ex de Karine Ferri - décédé de la mucoviscidose en 2007 à seulement 24 ans - a illuminé la quatrième saison de la Star Ac et a fait une grande partie de son succès. Il explique : "On était accompagné par un certain Grégory Lemarchal qui a mis en lumière notre saison 4 et qui a d'ailleurs un peu empêché les saisons suivantes d'exister tellement il a marqué les gens. Après Grégory, les téléspectateurs ont moins voulu suivre les programmes tellement ça a été intense."

Personnalités emblématiques de la Star Academy, Gregory et Mathieu seront également les stars de l'émission 20 ans de la Star Ac : le doc événement diffusé le 22 mai 2021 sur TF1.