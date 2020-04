Hans Zimmer : Le compositeur divorce de son épouse de longue date

Hans Zimmer divorce ! Le plus connu des compositeurs de musiques de film aurait entamé une procédure de divorce, dans le cadre de sa rupture d'avec Suzanne Zimmer, d'après les informations de TMZ.com datées du lundi 6 avril 2020. Le compositeur allemand aurait rempli les papiers du divorce vendredi dernier auprès de la cour supérieure de Los Angeles.

Suzanne est la seconde épouse d'Hans Zimmer. Le musicien de 62 ans a déjà été marié au mannequin Vicki Carolin par le passé. Ensemble, ils avaient accueilli une fille prénommée Zoé avant de divorcer en 1992. C'est peu de temps après cette rupture qu'il a connu Suzanne, sa deuxième femme. Ensemble, ils ont accueilli trois enfants dont on ne connaît ni le sexe ni le prénom. Deux d'entre eux seraient toujours mineurs (moins de 21 ans aux États-Unis).

Hans Zimmer a gagné une jolie notoriété en composant les musiques les plus marquantes d'Hollywood. Des dizaines et des dizaines de films parmi lesquels : Inception, Interstellar, Pirates des Caraïbes, The Dark Knight, Gladiator, Le Dernier Samouraï et même Le Roi Lion, film d'animation de Disney pour lequel il a remporté un Oscar en 1994.