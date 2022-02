Harrison Ford héroïque sur le tournage (maudit) d'Indiana Jones 5, il sauve un homme !

Harrison Ford ne se contente pas de sauver des vies dans la fiction, il le fait également dans la réalité ! Actuellement en tournage du prochain volet d'Indiana Jones, l'acteur de 79 ans a réussi à garder l'un de ses collègues en vie alors que celui faisait une crise cardiaque. Au début de la semaine en effet, alors qu'il jouait sa scène, il s'est précipité sur le membre de l'équipe qui s'est effondré.

"Harrison se tenait à quelques mètres seulement et il a crié qu'il lui fallait un médecin", a raconté une source à Page Six. "Il y a eu pas mal de panique. Les premiers à l'aider lui ont fait un massage cardiaque, en attendant que l'ambulance et les médecins arrivent". Harrison Ford, sollicité par le magazine, n'a pas encore répondu.

Il semble en tout cas que le tournage de ce cinquième volet d'Indiana Jones (le dernier était sorti en 2008) soit un peu maudit. En effet, si ce membre de l'équipe a été sauvé grâce à l'intervention d'Harrison Ford, l'un des responsables des caméras avait succombé... à une crise cardiaque il y a quelques mois, alors que l'équipe tournait au Maroc. Il avait d'ailleurs été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, à Fès, à 54 ans.

La production, dans un communiqué publié dans la presse, avait exprimé sa tristesse. "Nos pensées émues vont à la famille et aux amis de Nic Cupac, un collègue incroyablement talentueux et un membre de la communauté du cinéma que nous allons regretter". Peu de temps après ce décès impromptu, le tournage avait été arrêté une nouvelle fois car Harrison Ford était blessé à l'épaule et avait du prendre plusieurs mois de rééducation.

Le film, qui a pris par conséquent beaucoup de retard, est prévu pour 2023. A la différence des quatre précédents volets, il ne sera pas réalisé par Steven Spielberg. Les trois premiers opus, sortis en 1981 (L'Arche perdue), 1984 (Le Temple Maudit) et 1989 (La Dernière croisade) sont aujourd'hui des films cultes. Ils avaient été complétés en 2008 par Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal qui mettait en scène la rencontre de l'aventurier et de son fils Mutt.