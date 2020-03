Harry et Meghan Markle : Bientôt à Balmoral avec Archie pour Elizabeth II ?

S'il est difficile, compte tenu de la chape de plomb que le Covid-19 fait peser sur le monde, de tirer des plans sur la comète, le prince Harry et Meghan Markle auraient dans l'idée de revenir au Royaume-Uni à l'été 2020 et de séjourner à Balmoral, fief estival de la reine Elizabeth II : le duc et la duchesse de Sussex auraient en effet "accepté une invitation" de la souveraine à lui rendre visite en Ecosse, où ils pourraient amener leur fils Archie (10 mois) pour la première fois.

Dans le Sunday Times du dimanche 15 mars 2020, qui avance cette information, la reporter royale Roya Nikkhah précise que la famille du prince Harry en profitera pour passer du temps avec le prince Charles et Camilla Parker-Bowles à Birkhall, la résidence personnelle du prince de Galles à Balmoral.

En 2019, Harry et Meghan avaient décliné l'invitation de la reine Elizabeth II, qui leur avait déjà proposé de la rejoindre dans sa villégiature écossaise et avait été "déçue" d'essuyer leur refus, justifié par un emploi du temps trop chargé et par le jeune âge (4 mois alors) d'Archie - ce qui n'avait pas été un frein, le même été, à leurs séjours à Ibiza et dans le Sud de la France. Depuis, le Megxit est passé par là : les Sussex ont fait scission et se sont affranchis avec pertes et fracas de leur rôle de membres seniors de la famille royale pour embrasser une nouvelle vie de l'autre côté de l'Atlantique, désireux de protéger leur petit garçon de l'avidité médiatique autant que de mener leur propre existence librement. Une décision que Sa Majesté a acceptée mais qui a profondément troublé les relations familiales, très fraîches depuis, et l'expatriation de son petit-fils lui causerait "beaucoup de tristesse".

Roya Nikkhah semble par ailleurs estimé qu'Archie pourrait accompagner ses parents à Londres en juin pour Trooping the Colour, la parade marquant cérémoniellement l'anniversaire de la monarque - si tant est que l'événement puisse avoir lieu, des experts britanniques ayant estimé que le nombre de malades du coronavirus pourrait atteindre son pic ce mois-là et s'élever à un tiers de la population. Face à l'ampleur actuelle de la menace, la reine Elizabeth II a d'ailleurs quitté le palais de Buckingham à Londres pour se retirer au château de Windsor, à compter du samedi 14 mars.

Le prince Harry et Meghan Markle ont accompli en ce mois de mars 2020 leurs ultimes engagements officiels pour le compte de la couronne d'Angleterre, se joignant notamment à Elizabeth II lors des cérémonies de la Journée du Commonwealth en l'abbaye de Westminster, où l'ambiance avec les Cambridge était glaciale. Archie, lui, était resté par précaution (le Covid-19 était déjà en pleine propagation) au Canada, laissé aux bons soins de sa nourrice et de Jessica Mulroney, la meilleure amie de Meghan.