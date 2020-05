Harry Potter et les Reliques de la Mort : Harry et Hermione ont-ils joué nus ?

Contrairement à ce que peut laisser penser le film, Daniel Radcliffe et Emma Watson ne partagent aucune scène de nu dans Harry Potter et les Reliques de la mort - 1ère partie. A environ 1h40 du long-métrage, un Horcruxe projette une vision à Ron Weasley : sa pire peur, celle de voir Harry et Hermione dénudés, échangeant un baiser passionné. Une scène pour laquelle les acteurs concernés ont pu garder (certains) vêtements.

Avant la sortie du film en 2010, son réalisateur David Yates avait annoncé une scène dénudée entre les deux héros, s'attirant ainsi les foudres de certains parents. En réalité, les deux jeunes comédiens, alors âgés de 20 ans, portaient chacun un jean. Si Daniel Radcliffe était bel et bien torse nu pour tourner cette scène, sa camarade Emma Watson a quant à elle caché sa poitrine avec un soutien-gorge sans bretelles. Le réalisateur a par la suite expliqué que la nudité n'était pas indispensable puisque les personnages, recouverts de peinture argentée, sont entourés d'une épaisse fumée.

Les acteurs n'ont été prévenus qu'au dernier moment de cette scène particulière : "Ce n'est que la veille qu'ils ont dit, 'Oh au fait, on espère que c'est bon, mais on veut que tu sois topless et on va te couvrir de peinture argentée, avait raconté Emma Watson à MTV, lors de la sortie du film. C'était déjà assez bizarre comme ça sans la peinture argentée et le soutien-gorge sans bretelles, mais peu importe. Ça fonctionne. Ça rend bien dans l'histoire (...). En fait, j'avais oublié à quel point c'était intense jusqu'à ce que je vois le film, je me suis dis, 'Mince, d'où est-ce-que ça vient ?' C'était vraiment intense."