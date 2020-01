Harvey Weinstein : Son ancien chauffeur balance sur son attitude

C'est un témoignage qui pourrait sérieusement faire pencher la balance impartiale de la justice. Mickaël Chemloul, qui a été le chauffeur français d'Harvey Weinstein pendant six années, affirme qu'il est prêt à parler devant la cour américaine. Alors que le procès du producteur s'est ouvert à New York le 6 janvier 2020, le conducteur a expliqué sur les ondes de la radio France Bleu Azur qu'il avait été témoin de scènes particulièrement gênantes. "Ces filles voulaient tant réussir dans le cinéma, alors il abusait de son pouvoir pour les faire tomber dans un guet-apens et abuser d'elles", précise-t-il notamment.

Lorsqu'Harvey Weinstein se rendait au Festival de Cannes, c'est lui qui gérait le moindre de ses déplacements. Mais cette époque est révolue. Plongé dans la dépression, Mickaël Chemloul a stoppé son activité de chauffeur, des souvenirs rudes plein la tête. Au fil des mois, il se souvient avoir vu défiler mannequins et actrices jusqu'au piège tendu par le fondateur de la Miramax, et dénoncé par un nombre grandissant de jeunes femmes. Dans son livre paru le 3 octobre 2018, intitulé Le Démon de la Croisette – paru chez Baker Street –, il racontait déjà qu'il avait assisté au viol d'une comédienne française, qui s'était fait "mordre les fesses" et "arraché la culotte" par Harvey Weinstein.

J'ai pris des coups dans la gueule

Les choses ne se sont pas bien terminées pour lui non plus. Durant l'année 2013, Mickaël Chemloul a subi la colère ingérable de son patron. "Un soir d'été du mois de juillet, il avait rendez-vous avec deux call-girls qui ne sont pas venues. C'est moi qui ait pris la foudre et des coups dans la gueule", détaillait-il. Le chauffeur aurait alors porté plainte sans obtenir gain de cause. Mais s'il passe devant la cour de Manhattan, il y a fort à parier que son témoignage trouvera une oreille très attentive pour entendre chaque détail de son histoire...