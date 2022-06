Heidi Klum : Sulfureuse dans une robe scintillante et osée... sans culotte !

Elle en a encore ébloui plus d'un ! La belle Heidi Klum a fait une apparition remarquée ce jeudi lors de la soirée Dolce & Gabbana. Après l'avant-première de Jurassic World où elle avait sensation au côté de sa jeune mais non moins sublime fille, la belle a remis ça !

C'était cette fois dans une robe scintillante que le top allemand a fait monter la température. Une tenue qui s'est démarquée par les zones de son corps qu'elle dévoilait à travers le tissu et qui suggérait qu'Heidi Klum ne portait pas de culotte ni de soutien-gorge. En effet, son décolleté plongeant se prolongeait sur la longueur du corps, du ventre au bassin et jusqu'au haut de la cuisse. On pouvait deviner l'absence de sous-vêtements... Une tenue plus qu'audacieuse mais qui n'est pas surprenante venant de l'ex de Seal qui a toujours su se parer à merveille de ce genre de tenue osée. Heidi avait complété son look par une paire de talons couleur argent. Les photographes postés à l'entrée du restaurant Olivetta à Hollywood, lieu de réception de la soirée, n'ont pas manqué une miette de son entrée fracassante (voir diaporama).

Comme relaté récemment, Heidi Klum n'est pas la seule bombe de sa famille. Sa fille Leni multiplie les apparitions remarquées sur les tapis rouges et les podiums. Encore très jeune, elle est née en 2004 de la relation entre Heidi et Flavio Briatore, l'homme d'affaire italien connu pour être directeur sportif d'écuries de Formule 1. Leni semble vouée à une brillante carrière dans le monde du mannequinat.

Heidi Klum a également trois autres enfants, qui sont nés de sa relation avec le chanteur britannique Seal : Henry Günther, né le 12 septembre 2005, Johan Riley, né le 22 novembre 2006 et Lou, née le 9 octobre 2009. Embrasseront-ils, qui sait, également une carrière sur les podiums ? Plus récemment, la belle allemande a trouvé l'amour avec Tom Kaulitz, le guitariste et pianiste du groupe phare des années 2000 Tokyo Hotel. Les deux tourtereaux ont fini par se marier à Capri en 2019.