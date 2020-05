Hélène Darroze (Top Chef) se trompe dans une recette : un internaute la reprend

Si elle tente de garder le sourire, Hélène Darroze n'a pas caché son inquiétude concernant son avenir. À l'occasion d'une interview pour Paris Match, celle qui est à la tête de trois restaurants (The Connaught à Londres, La Jòia et Le Marsan à Paris) avait confié qu'elle était très endettée. "Et encore plus maintenant, car, pour survivre, on a été obligés de prendre le PGE, le prêt garanti par l'État ; et je vais faire deux fois moins de chiffre d'affaires. Le pays entier doit nous aider à nous relancer, sinon il y aura une hécatombe de chômeurs et de faillites", avait-elle confié. Elle n'est pas la seule à être inquiète. Jean-François Piège, Michel Sarran ou encore Philippe Etchebest se sont également exprimés sur le sujet.