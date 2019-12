Hélène Ségara et Éric Antoine au bord des larmes face à un numéro sur le cancer

Le 10 décembre 2019, M6 a diffusé la finale d'Incroyable talent 2019, remportée par Le Cas Pucine. Et l'un des numéros a particulièrement bouleversé Hélène Ségara et Éric Antoine : celui des Revolutionnary.

La pétillante troupe de danseurs, âgés de 14 à 34 ans, avait totalement séduit la chanteuse de 48 ans lors des auditions. Elle leur avait donc accordé son Golden Buzzer. Et en voyant leur numéro lors de la finale, elle ne l'a aucunement regretté. Pour la dernière émission, The Revolutionnary a souhaité mettre le cancer en avant, à travers sa chorégraphie. Les candidats ont souhaité livrer un message d'espoir et il a bouleversé Hélène Ségara. À la fin de leur prestation, elle avait les larmes aux yeux. "J'ai pris un pari sur vous, je croyais en votre talent dès le départ. Et ce soir, vous avez mis la barre tellement plus haut. Ce que vous avez exprimé là, sur le cancer... Vous savez, j'aurais pu ne pas faire cette émission cette saison parce que quelqu'un a été pris. Et vous venez je pense d'exprimer toute la douleur que l'on peut ressentir. Mais en même temps, vous l'avez fait avec tellement de justesse, tellement de beauté. Je suis très fière de vous", a confié celle qui a perdu son papa en septembre dernier.

Éric Antoine a été tout aussi bouleversé. L'humoriste de 43 ans a perdu ses deux parents de la maladie. Il a donc eu bien du mal à retenir ses larmes au moment du débrief : "On a tous été touché. Mes deux parents sont partis de ce foutu crabe. C'est difficile, ce que vous avez fait, mais c'est très beau parce que vous avez reproduit en danse quasiment ce qu'il se passe au niveau des cellules au moment de l'attaque du cancer. (...) Vous avez reproduit ce corps qui résiste et qui se fait avoir, qui est emporté comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un numéro de cette puissance-là ce soir. Vous êtes arrivés et nous en mettez plein la tronche. Vous méritez mille fois et le Golden Buzzer d'Hélène et votre place en finale. C'est un travail d'une grande intelligence et d'une grande qualité émotionnelle."