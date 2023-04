Hélène Ségara mariée à Mathieu Lecat, "la bonne personne" : ses rares confidences sur le père de ses enfants

Après avoir traversé des périodes difficiles très jeune, notamment lorsqu'elle avait 22 ans et devait élever en célibataire son fils aîné Raphaël (né en 1990), Hélène Ségara a retrouvé le bonheur grâce à Mathieu Lecat, rencontré il y a plus de vingt ans. C'est à l'occasion d'un dîner organisé pour célébrer son disque de diamant pour l'album Au nom d'une femme (2000) que leurs chemins se sont croisés pour la première fois. Et à l'époque, Hélène Ségara avait fait le premier pas. "La chose la plus folle que j'ai faite par amour : c'était pour mon mari, c'était de draguer un garçon pour la première fois de ma vie. Je l'ai vraiment dragué, il était tellement timide que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un effort parce que je savais qu'il n'y arriverait pas", a-t-elle déjà raconté.

Et la chanteuse a bien fait de se faire violence pour l'avoir car ils ne se sont plus jamais quittés depuis. Ils ont même fini par se marier en 2003 à la mairie d'Ajaccio en Corse puis dans une cathédrale, seulement quatre mois après la venue au monde de leur fils Matteo. L'année suivante, en 2004, Hélène Ségara et son musicien d'époux agrandissaient leur famille en accueillant leur fille Maya.

Son mari "toujours conscient de l'intensité de ses attentes"

Une vie personnelle épanouie donc et surtout très privée ! Car la chanteuse n'est pas du genre à exposer les siens, ni à s'épancher trop largement sur eux. Lors d'une interview pour Gala, parue ce jeudi 6 avril, Hélène Ségara s'est néanmoins laissée aller à évoquer Mathieu Lecat, pour exprimer sa reconnaissance envers lui et son bonheur d'avoir trouvé "la bonne personne". "Je suis très romantique. Et pourquoi pas ? Beaucoup trichent avec les sentiments, j'essaie de ne pas le faire. D'ailleurs, j'ai un mari qui, depuis vingt-deux ans que nous sommes ensemble, a toujours été conscient de l'intensité de mes attentes. Je ne veux pas d'une histoire banale. La bonne personne, c'est celle à qui on ne cache pas ses failles. On peut dire ce qu'on voudra, célébrer le cynisme, je suis persuadée que les gens rêvent tous secrètement du sentiment profond qu'engendre le grand amour", a-t-elle déclaré.