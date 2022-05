Hillary (Mamans & Célèbres) très affaiblie après son malaise, les résultats de sa prise de sang sont inquiétants

Le 1er mai 2022, Hillary a enfin donné de ses nouvelles suite à son inquiétant malaise survenu la veille. Transportée en urgence à l'hôpital après avoir perdu connaissance, la chérie de Giovanni Bonamy explique avoir ressenti de manière brutale, une douleur horrible et indescriptible au niveau du bas du ventre. "En fait hier d'un coup d'un seul j'ai ressenti des douleurs mais... Je sais ce que c'est que d'être enceinte, ce que c'est que d'accoucher, je suis forte, je suis pas du tout une chochotte. Mais là pour le coup, je me suis mise à pleurer de douleur et d'un coup j'ai fait un malaise. Mon corps ne répondait plus. Gros malaise, gros vomissement. J'étais vraiment au plus bas, au plus mal." raconte-t-elle.

Maman de Matteo (né le 23 novembre 2021) et de Milo (1 an et demi), l'ancienne candidate des Princes et des Princesses de l'amour a soudain eu peur pour son fiancé et ses enfants. "Là je me suis dit Mon dieu, je suis par terre, Gio il est seul, je suis inapte à gérer quoi que ce soit, il est avec les deux avec les bébés tout seul, je ne peux pas le laisser seul !" confie-t-elle, encore choquée par ce qu'elle vient de vivre.

Ils disent même une "blood infection"

Finalement, l'ancienne candidate des Ch'tis font du ski a été prise en charge par la clinique de son hôtel. "On a filé à la clinique de l'hôtel. Moi j'étais un peu dans les vapes. Je calculais pas trop ce qu'il se passait et ensuite on m'a transférée directement à l'hôpital. Du coup, ils m'ont fait tous les tests. Prise de sang, tests d'urines, échographies, tout pour le ventre pour comprendre ce que j'ai..." révèle-t-elle.

Malheureusement, les résultats de ses différents examens ne sont pas rassurants. "J'ai une grosse grosse grosse infection dans le bas du ventre, au niveau de ma prise de sang c'était pas bon. Mes urines sont pas bonnes (...) Ils disent même une "blood infection"" (infection du sang ou septicémie : pathologie qui survient en cas d'infection généralisée de l'organisme).

Sous antidouleurs, la candidate de Mamans & Célèbres se promène encore en chaise roulante car elle parvient difficilement à bien marcher pour le moment.