Hugh Grant : Positif au coronavirus, il voulait "sentir les aisselles" d'inconnus

Hugh Grant poursuit, toujours avec une pointe d'humour : "J'ai commencé à renifler des fleurs, rien, et puis vous devenez de plus en plus désespéré. J'ai commencé à renifler dans les poubelles et je voulais sentir les aisselles des étrangers. J'ai fini par rentrer chez moi et je me suis aspergé le visage avec le Chanel N°5 de ma femme et je ne pouvais toujours rien sentir. Mais je suis devenu aveugle."

L'acteur qui partage l'affiche du film The Undoing avec Nicole Kidman est actuellement confiné à Londres, avec son épouse et leurs trois enfants (l'aîné, John, 8 ans, une fille de 4 ans et un autre garçon de 2 ans, dont les prénoms restent inconnus). Comme en France, le confinement a été réinstauré en Angleterre pour contrer la deuxième vague du coronavirus.