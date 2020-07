Hugo Clément : Traité de "bobo parisien" et menacé par un berger, il réplique

Déjà vue par près de 900.000 internautes, la vidéo a embrasé la Toile peu de temps après sa diffusion. Choqué du comportement du berger, Hugo Clément a par la suite tenu à se justifier. Soupçonnant Joseph Boussion de vouloir faire du buzz, il explique sur sa page Facebook avoir répondu favorablement à son invitation mais n'avoir jamais reçu de réponse. De plus, il ajoute : "Joseph Boussion est donc un homme politique originaire du sud-ouest (pas des Alpes), qui a étudié, milité et travaillé en ville (pas dans la montagne), et qui est spécialiste du "marketing", du "management" et de la "communication" (pas du loup)."

Visiblement piqué au vif après les propos de Joseph Boussion l'accusant d'être un "bobo parisien", il réplique : "Pour notre "berger", la vidéo est nulle et non avenue car elle est faite par "un bobo parisien qui ne connaît rien à la montagne". C'est vite oublier que Corentin Esmieu, l'homme qui témoigne dans notre vidéo pour dénoncer l'abattage du loup, est originaire, lui, du Briançonnais (dans les Alpes, donc) et est accompagnateur en montagne en plus d'être photographe animalier." avant d'ajouter "Et que dire de Jean-Marc Landry, biologiste, éthologue et spécialiste du loup dans le système agropastoral, interrogé par le Nouvel Obs sur l'abattage du loup en question, qui estime que le tir n'était pas justifié ? Sans doute s'agit-il, lui aussi, d'un "bobo parisien"?"

Pour conclure, Hugo Clément réitère son envie de passer du temps auprès d'un "vrai" berger (contrairement à Joseph Boussion) afin de "leur donner la parole et de les laisser s'exprimer sur leurs difficultés." Histoire de remettre (une dernière fois) à sa place le berger, il ajoute : "Mais, du coup, je préfère le faire aux côtés d'un vrai berger, originaire de la région. Ce n'est pas que le management, le marketing et la politique ne m'intéressent pas... C'est juste un autre sujet." Le ton est donné !