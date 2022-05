Ilona Smet bientôt maman : la fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday montre son ventre très rond

La date fatidique approche ! Enceinte de son premier enfant et engagée dans le dernier trimestre de sa grossesse, Ilona Smet devrait bientôt accoucher, comme le prouvent ses dernières photos partagées dimanche 29 mai sur ses réseaux sociaux. Deux images publiées dans sa story Instagram à l'occasion de la fête des Mères qui montrent que son ventre est imposant et qu'elle irradie toujours autant. On la voit se promener avec son mari Kamran Ahmed et ses chiens. On peut notamment observer en bas de cette photo un petit poussin en train de sortir de son oeuf. Une façon, sans doute, pour la jeune femme de prévenir de l'arrivée imminente de son bébé. Sur l'autre image, la fille de 27 ans d'Estelle Lefébure et David Hallyday est assise sur l'herbe, profitant d'un moment de détente (voir le diaporama).

Ilona Smet avait annoncé officiellement sa grossesse le 5 février dernier via deux photos partagées sur Instagram. On y apercevait le mannequin et son ventre arrondi dans les bras de son prince charmant. Le tout accompagné d'un commentaire beaucoup trop craquant. "Notre coeur s'agrandit. Tellement heureuse de vous partager ce nouveau bonheur qui s'annonce", avait-elle écrit. Un post repartagé par sa petite soeur Emma Smet hier à l'occasion de la fête des Mères . "À la future mère. Je t'aime soeur", a commenté celle qui serait en couple avec un autre acteur, et non avec Kylian Mbappé comme des rumeurs l'ont longtemps laissé penser. "Aww love you", a répondu Ilona dans la foulée.

Depuis qu'elle a annoncé être enceinte, Ilona Smet a affiché ses rondeurs sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises. En témoigne cette sublime photo d'elle dans un bikini noir, le mois dernier à la Croix-Valmer.