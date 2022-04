Ingrid Chauvin incendiaire en rouge, le vent soulève la jupe de Léa François à Canneseries !

C'était la grande bataille des séries quotidiennes françaises, le samedi 2 avril 2022 dans le sud de la France ! La programmation du festival Canneseries suit son cours et, à l'occasion du deuxième jour de l'événement, les comédiennes et comédiens de deux immenses programmes se sont retrouvés sur le même tapis rose, installé devant le Palais des Festival : les Sétois de la série Demain nous appartient, diffusée du lundi au vendredi sur TF1, et les Marseillais de Plus belle la vie, qui ont quitté le quartier du Mistral bien que leur avenir, sur France 3, soit un peu incertain.

Le festival Canneseries a ouvert ses portes le 1er avril 2022 et se clôturera, en grandes pompes, le 6 avril suivant. Des stars internationales ont été récompensées lors de la première soirée, dont Gillian Anderson et Sydney Sweeney de la série Euphoria. Place aux productions tricolores, désormais, avec la présence exceptionnelle de Solène Hébert, d'Arnaud Henriet, de Jennifer Lauret, et d'Ingrid Chauvin pour défendre les couleurs de Demain nous appartient. Sourire extra large, l'interprète de Chloé Delcourt avait enfilé un ensemble rouge très chic, qu'elle avait twisté avec un paire de confortables baskets blanches. Amusant quand on sait que son personnage vient d'expliquer, sur TF1, qu'elle avait horreur du rouge !

Notre Marylin Monroe à nous

Céline Sallette était également présente pour Infiniti, qui sera diffusé sur Canal+ dès le 4 avril 2022, tout comme Louise Monot. Du côté de Plus belle la vie, ce sont Nicolas Berger-Vachon, Anne Décis, Marwan Berreni et Léa François qui se sont déplacés jusqu'à la Côte-d'Azur. Sur son trente-et-un, la jeune comédienne, qui incarne Barbara Évenot depuis 2009, a enchaîné les looks. Une longue robe tulle nude rebrodée aux épaules griffée Christophe Guillarmé, avec des bijoux Elsa Lee Paris et une pochette Carmen Steffens, puis une longue jupe qui a volé au gré du vent. "Notre Marylin Monroe à nous", écrivent les équipes du Festival Canneseries sur les réseaux sociaux. Une brise de bonne humeur plane donc autour de l'évènement...