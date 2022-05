Ingrid Chauvin : Tendre moment entre son fils et son compagnon Philippe Warrin

Cette vidéo montre une fois de plus la belle complicité entre Tom à son beau-père Philippe Warrin. Et à l'occasion d'une interview accordée à Nous deux ce mois-ci, Ingrid Chauvin a révélé qu'il s'entendait aussi très bien avec les enfants de son compagnon. "C'est un vrai cadeau de la vie. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille et, en tant que maman, la vie ne m'a pas donné cette possibilité. Aujourd'hui, nous avons quatre enfants de 5, 14, 22 et 23 ans, qui ont l'impression de se connaître depuis toujours. Chacun a trouvé sa place, tout le monde s'entend bien", déclarait-elle notamment. Une belle famille recomposée donc.

Rappelons que par le passé, Ingrid Chauvin et Philippe Warrin ont vécu une idylle durant plusieurs mois. Et le destin les a de nouveau réunis à l'occasion d'une séance photo pour le magazine Gala comme l'avait dévoilé Ici Paris en décembre dernier. Depuis, ils ne se quittent plus.