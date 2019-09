Iris Mittenaere : Nouvelle coiffure et jupe léopard à la Fashion Week de Milan

Au premier rang du défilé Tod's, Iris Mittenaere a attiré tous les regards. Assise à côté de nombreuses célébrités, Miss Univers a opté pour un look ultrasexy lors de cette Fashion Week. Jupe léopard fendue et nouvelle coiffure, l'ancienne Miss avait des allures de tigresse.

Interviewée par Fashion Network à la fin du défilé, Miss France 2016 a déclaré : "C'était la première fois que j'assistais à un défilé de cette marque. C'était magnifique, j'ai repéré plein de choses..." Marque italienne spécialisée dans le cuir, ce défilé Tod's a mis en avant de nombreuses pièces ornées de leur matière fétiche. Grosses ceintures, blousons aviateur, jupes plissées ou taille haute, robes en dentelles de cuir... La collection met l'accent sur la qualité et la noblesse de cette matière. En bonus, des pochettes pour téléphone portable ont fait sensation parmi les invités. Après New York, Londres et Milan, la Fashion Week s'apprête à débarquer à Paris à partir du 23 septembre 2019.

En bonus, l'égérie L'Oréal Paris Barbara Palvin a été aperçue le 22 septembre 2019 à la Fashion Week en compagnie de son chéri Dylan Sprouse. Un couple assorti et très stylé !

