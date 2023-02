Jade Hallyday inséparable d'une autre fille de : retrouvailles à Los Angeles, duo toujours complice

À Los Angeles, là où elle vit, Jade Hallyday vient de retrouver l'une de ses BFF qui habite à New York. Et il s'agit, ni plus ni moins, de Nina, la fille de Calogero, née de sa précédente union avec Hortense d'Estève avec qui il a été marié durant sept ans. Des retrouvailles immortalisées en story Instagram, où l'on aperçoit les deux meilleures amies attendre leurs commandes dans un fast-food. Une photo qui témoigne de leur forte complicité.

Ce n'est pas la première fois qu'elles affichent leur amitié sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, c'est Jade qui se déplaçait pour voir l'égérie Etam du côté de New-York, profitant notamment de cette escapade sur la côte Est pour demander à sa copine de l'accompagner chez le tatoueur. La jeune femme avait alors opté pour trois inscriptions fines, en calligraphie asiatique.

Une façon, sans doute, de faire un clin d'oeil à ses origines vietnamiennes, ses célèbres parents l'ayant adoptée dans ce pays en novembre 2004, avant d'y retourner pour sa soeur Joy en décembre 2008.

Une chanson et un tatouage

Les tatouages, c'est d'ailleurs une histoire de famille puisque Johnny Hallyday en possédait plusieurs. Il s'était notamment fait graver le prénom "Jade" en idéogrammes chinois sur le bras afin de rendre un bel hommage à sa fille. Mais les touchantes attentions envers sa fille ne se sont pas arrêtées pas là pour le célèbre et défunt rockeur, puisque dans son album Ma vérité, il lui dédiait sa chanson Mon plus beau Noël.

A noter que Jade est donc la demi-soeur de David et Laura Smet, issus des précédentes unions de son père, et qu'elle est également la filleule de l'acteur Jean Reno et de Marie Poniatwski qui a remplacé - l'épouse de Paul Belmondo, Luana. En décembre 2017, elle apprenait la mort de son père adoptif, des suites d'un cancer des poumons. Jade est également une grande adepte de la danse classique et passionnée de chant.

Elle était aussi, aux dernières nouvelles, en couple avec Michael-Sean, le fils de l'actrice franco-britannique Gabriella Wright et du directeur artistique et producteur, Thierry Klemeniuk.. mais il y a bien longtemps qu'on ne les a pas vu ensemble... séparés ?