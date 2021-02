Jalil Lespert lié à Laura Smet : un plus pour son biopic sur Johnny Hallyday ? Pas vraiment...

En juin 2016, lorsque Jalil Lespert a fêté ses 40 ans au restaurant L'Oiseau, à Paris, Laura Smet était là. Les deux acteur et réalisateurs partagent une belle amitié qui dure depuis des années. Jalil Lespert pourrait ainsi bénéficier d'un double avantage dans la préparation, encore en état de projet, de son biopic sur Johnny Hallyday : être connecté à Laeticia Hallyday, sa compagne depuis octobre dernier, et à Laura Smet. Deux parties qui n'ont pas toujours réussi à s'entendre mais qui ont la même volonté, celle de voir aboutir un biopic irréprochable et fidèle sur le rockeur préféré des Français.

Alors que Le Parisien week-end consacre un long sujet à Jalil Lespert - magazine a qui il a donné un long entretien -, faisant un rapprochement entre son projet de biopic sur Johnny Hallyday et son amitié pour Laura Smet, un intervenant qui connaît très bien les deux acteurs confie que cette relation privilégiée représente bien plus un handicap qu'un avantage. Il s'agit de Dominique Besnehard, ex-agent de Jalil Lespert et parrain de Laura Smet. Il sait donc très bien de quoi et de qui il parle. "Même s'ils se connaissent, Laure ne facilitera rien concernant le long-métrage consacré à son père", révèle Dominique Besnehard au Parisien week-end.

Le projet de biopic de Jalil Lespert n'est toujours qu'à l'état de gestation. Le réalisateur semble, ces derniers temps, plus focalisé sur son histoire d'amour passionnelle avec Laeticia Hallyday, qui les a reconduits à Saint-Barthélemy après plusieurs semaines de séparation. Les amoureux y ont fêté leur toute première Saint-Valentin.

Tout a débuté à l'été dernier, lorsque Jalil Lespert a contacté Laeticia Hallyday alors qu'elle se trouvait en vacances dans les Caraïbes avec ses deux filles et son compagnon de l'époque, le restaurateur parisien Pascal Balland. Le réalisateur souhaitait lui parler de son projet de biopic. Les échanges par téléphone se sont multipliés jusqu'à ce que Jalil Lespert et Laeticia Hallyday se rencontrent quelques semaines plus tard, au mois d'octobre, à Paris. Leur coup de foudre s'est imposé comme une évidence et la maman de Jade (16 ans) et Joy (12 ans) s'est alors séparée de Pascal Balland. Depuis, la passion est toujours aussi intense.

"Je n'ai jamais été très à l'aise avec la surmédiatisation. Je la vois comme un combat", confie Jalil Lespert au Parisien week-end. Ce grand intérêt porté par le public et la presse à son histoire d'amour avec Laeticia pourrait-il aller jusqu'à lui nuire ? Certainement pas ! "Cette attention, je ne l'ai pas provoquée mais il ne faut pas faire l'étonné non plus. Ça fait partie du jeu", avoue Jalil Lespert.