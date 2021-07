James Franco accusé d'agression sexuelle : il met la main à la poche pour éviter le procès

James Franco serait-il un prédateur sexuel ? L'acteur de 43 ans est accusé d'agression sexuelle et de harcèlement par plusieurs étudiantes, dont Sarah Tither-Kaplan et Toni Gaal. Celui qui a fait ses débuts dans la série Freaks and Geeks est propriétaire de sa boîte de production Rabbit Bandini Productions et a ouvert sa propre école en 2014 nommée Studio 4, où il donnait des cours d'art dramatique.



Selon les dires des plaignantes, l'acteur n'hésitait pas à les pousser à se déshabiller devant la caméra et leur demandait de tourner des scènes explicites de type "orgie" pendant la classe. Deux autres collaborateurs sont également mis en cause, Vince Jolivette, producteur de films et Jay Davis, acteur.

Les étudiantes ont comparé les projets de James Franco à un véritable "réseau" au sein duquel les femmes sont soumises et exploitées.

Si l'acteur nie les faits en bloc, il a essayé d'étouffer l'affaire et d'éviter les tribunaux. En effet, son école fermée, il aurait débloqué des fonds afin d'acheter le silence des jeunes femmes, selon un rapport juridique rendu public mercredi 30 juin.

Comme le rapporte le site TMZ, James Franco aurait déboursé sans compter : 2.235.000 dollars en tout ! La somme sera partagée entre les plaignantes qui ont tenté de mener l'affaire devant la Justice en octobre 2020, après l'accord et la signature d'un juge de Los Angeles, nous apprend The Hollywood Reporter. L'argent restant ira au National Women's Law Center, une association qui se bat pour l'égalité et l'inclusivité.

A travers un communiqué, James Franco et ses associés ont fermement réfuté ces accusions et ont affiché leur soutien aux femmes travaillant dans l'industrie du cinéma : "Bien que les accusés continuent de nier les allégations de la plainte, ils reconnaissent que les plaignantes ont soulevé des questions importantes ; et toutes les parties croient fermement que le moment est venu de s'attaquer aux mauvais traitements infligés aux femmes à Hollywood".