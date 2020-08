James Middleton : Soirée en amoureux surprise avec Alizée, couverte de cadeaux

À défaut de pouvoir se marier, James Middleton et Alizée Thevenet se sont offert un rendez-vous romantique en plein air. Le 24 août 2020, le petit frère de Kate Middleton s'est saisi de son compte Instagram pour partager quelques extraits de sa soirée (presque) en tête à tête avec sa jolie Française. Sa fiancée a non seulement été surprise avec un pique-nique, mais elle a également été gâtée avec de nouveaux bijoux choisis avec soin.

"Alizée et moi n'avons pas eu de rendez-vous depuis des lustres... Donc j'ai décidé de la surprendre avec un petit pique-nique avec les chiens et un petit cadeau spécial, a d'abord expliqué le Britannique de 33 ans, heureux propriétaire de sept compagnons à quatre pattes. Je cherchais quelque chose de spécial et j'ai découvert la collection de bijoux Bulgari pour Save the Children, dont une partie de chaque vente au Royaume-Uni revient directement la cellule d'urgence Covid-19 de Save the Children." James Middleton a donc offert une parure de cette collection à sa chère et tendre : un collier, un bracelet et une bague en argent et céramique. Un ensemble qui coûte 1840 euros... À moins qu'il ne s'agisse d'un partenariat avec le joaillier ?