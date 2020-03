Jean-Baptiste Guégan, ancien alcoolique dépressif : son ex Nadège témoigne

Diffusé le 4 mars 2020 sur TMC, le reportage sur Jean-Baptiste Guégan intitulé Jean-Baptiste Guégan : l'incroyable destin de l'homme à la voix de Johnny a livré de nombreux détails sur la vie de l'artiste fan du Taulier. Ce documentaire a également permis de découvrir pour la première fois le visage de l'ex-femme de Jean-Baptiste, Nadège. Mère de ses trois enfants (Diego, âgé de 11 ans, et des jumeaux de 7 ans, Evan et Luna), la jeune femme a dévoilé l'un des épisodes les plus douloureux de la vie de Jean-Baptiste : la mort de sa mère Valérie. Elle raconte : "Du jour où sa maman est décédée, Jean-Baptiste a sombré. Il a changé, il est devenu un peu plus aigri, plus renfermé, plus froid, moins câlin, moins tendre. Quelque chose était brisé en lui malgré tout." Une perte très difficile à vivre pour l'artiste qui n'avait alors que 29 ans.

Il était alcoolisé, et c'était difficile

L'interprète du titre Puisque c'est écrit tombe ensuite insidieusement dans l'alcoolisme et dans la dépression. Une descente aux enfers pour le jeune homme, mais aussi pour sa famille. Nadège explique : "Il y avait des fois où les cachets ne tombaient pas, il fallait attendre... On a connu des fins de mois difficiles. On est allés aux Restos du coeur, faut le dire. Moi, je faisais que des heures de ménage ou bien ma mère nous aidait financièrement. Je rentrais du boulot, il était alcoolisé, et c'était difficile." Alors pour tenter de lui faire avoir un déclic, Nadège se décide à le quitter. "Fallait que je protège les enfants, alors je me suis dit, faut que je parte, ça va lui faire un électrochoc. C'était pour lui dire : 'Je pars, réveille-toi, parce que tu vas tout perdre'", déclare-t-elle encore émue face à la caméra. Malheureusement, le couple est toujours séparé comme le confiait Jean-Baptiste à Télé Loisirs en février 2020 et Nadège vit avec ses enfants en Bretagne.

Ma femme est partie, avec mes enfants...

Lucide sur son comportement vis-à-vis de Nadège, Jean-Baptiste indique : "J'ai tout foiré. Je me suis laissé entraîner dans des sorties entre potes... Des conneries, je rentrais plus le soir. J'avais plus envie. Et d'aller chanter, encore moins, alors je restais sur mon canapé et j'avais ma bouteille de whisky qui était à côté. C'était la seule amie que j'avais !" Victime des mêmes démons que son idole Johnny Hallyday, Jean-Baptiste a finalement perdu celle qu'il considérait comme la femme de sa vie. "Ma femme est partie, avec mes enfants... Nadège est partie ! Et j'ai eu mal, vraiment, un mal de chien", indique Jean-Baptiste. Plus récemment, l'artiste avait confié avoir tourné la page sur cette histoire et vivre désormais cette rupture de manière plus sereine. "Nous sommes séparés, et Nadège s'occupe de nos enfants. Ils vont très bien. Je suis toujours en contact avec eux et je continue à les voir ", révélait-il le 24 février 2020 à Télé Loisirs.