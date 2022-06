Jean-Charles (Koh-Lanta) en couple ! Rares confidences sur sa chère et tendre moitié (EXCLU)

Il est le chouchou des téléspectateurs ! Jean-Charles n'a pas gagné Koh-Lanta, Le Totem maudit ni le chèque de 100 000 euros promis au vainqueur – que se partagent Bastien et François –, mais bien plus. En effet, il a su conquérir le coeur des fidèles du programme de survie de TF1. Et pas uniquement ! En effet, tout le long de la diffusion, l'ancien juriste devenu fustier a pu compter sur le soutien sans faille de sa moitié, comme il le révèle à Purepeople.com.

Sollicité sur les réseaux sociaux par des admirateurs et admiratrices, Jean-Charles est flatté. Mais il n'est pas un coeur à prendre ! "Je suis avec une personne depuis un petit moment. Quelques jours après avoir terminé Koh-Lanta, je suis rentré et je l'ai rencontré. Je suis donc avec quelqu'un", indique l'aventurier. Entre eux, "ça se passe très bien", assure Jean-Charles. Heureux, le gagnant de la course d'orientation reste discret sur son couple. En effet, la plupart de ses fidèles abonnés ne connaissent rien de sa vie intime. Et tout roule ainsi ! Jean-Charles indique en effet être flatté par la vague d'amour qu'il reçoit. "C'est toujours plaisant de recevoir des messages féminins ou masculins. Je ne peux pas dire autre chose, c'est l'égo qui parle", confie-t-il amusé.

A chacune de ses prises de position dans Koh-Lanta, Le Totem maudit, Jean-Charles a déchaîné les internautes, sur Twitter notamment. Depuis le début de l'aventure, son nom a été mentionné 29 742 fois sur le réseau social à l'oiseau bleu. Et dans la grande majorité des cas, il s'agit d'éloges et autres compliments. "C'est génial à vivre. Je prends, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas calculé. Je n'avais pas du tout conscience de ce qui allait se passer, se souvient-il. Je priais pour ne pas avoir de méchanceté, parce que c'est toujours désagréable. Je suis content, c'est très positif. Les gens qui m'écrivent sont ceux qui m'aiment bien. Je ne sais pas si je suis le chouchou, je pense que c'est pareil pour tout le monde." Foncièrement bon et humble, que demander de plus...

