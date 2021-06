Jean Claude Van Damme séparé de sa femme : "Elle m'a attendu et je suis revenu"

Invité dans 50' Inside sur TF1, samedi 26 juin 2021, Jean-Claude Van Damme s'est exprimé en détails sur les 5 dates clés qui ont marqué sa vie. Face à Nikos Aliagas, ce dernier s'est vu presque ému à la vue d'une date clé : celle de son second mariage avec Gladys Portugues en 1999. Touché par cette attention, celui qui refuse de se faire vacciner n'a pas été avare en révélations sur sa relation avec la culturiste. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour lui, c'était l'amour au premier regard...

Alors qu'il est entré dans une salle de sport avant d'aller aux États-Unis, Gladys était sur la couverture de plusieurs magazines sur place. Et face à cela, Jean-Claude s'est rapidement empressé d'annoncer à toutes les personnes présentes ce jour là : "Je vais marier cette femme !". "Je la vois sur le magazine, et je sais que ça sera ma femme", poursuit-il, confiant. Plus tard, l'acteur de 60 ans a tout mis en oeuvre pour obtenir un shooting photo avec celle qui avait d'ores et déjà marqué son coeur. Un plan réussi, mais non sans difficulté puisque lors de sa première interaction avec elle, elle l'a salué modestement puis est partie. Mais fort heureusement, le soir même à une soirée, Jean-Claude l'a alors revue et lui a demandé de partager une danse. Dès lors, les deux amoureux ont vécu leur idylle aux yeux du monde entier, se sont mariés en 1986 et ont eu deux enfants (Kristopher et Bianca).

"Ma femme m'a toujours aimé."

Malgré leur divorce en 1993, et le remariage de l'acteur avec Darcy Lapier, leur amour a su résister au temps qui passe. Pour preuve, durant cette même interview, Jean-Claude Van Damme a confié que Gladys avait bon espoir de se marier à nouveau avec lui. "Ma femme m'a toujours aimé. Je me suis séparé, elle est restée trois ans toute seule dans un appartement, elle m'a attendu", a-t-il précisé,"'Il va revenir, il m'aime trop, je connais le spécimen'. Et je suis revenu". Avant de conclure, sur une note attendrissante: "Sans cette femme, je ne serai pas là aujourd'hui". Une belle preuve d'amour...