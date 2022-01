Jean-Louis Aubert déçu : il annule les dernières dates de sa tournée

"Vous ne pouvez pas savoir combien je suis triste..." Jean-Louis Aubert a lui-même annoncé sur Facebook l'annulation de la fin de sa tournée à son public ce mardi 25 janvier. Trop gêné par les restrictions sanitaires, les différents changements de jauges et de dates, l'ancien leader du groupe Téléphone a déclaré forfait pour son dernier mois de rencontre avec son public.

La tournée devait notamment se dérouler entre le 22 février et 22 mars et passer par plusieurs Zéniths dont Rennes, Nancy, Rouen, Dijon, Orléans ou Nantes. Le dernier concert, quant à lui, aurait dû se dérouler dans l'une des plus grandes salles de France, l'AccorHôtel Arena de Paris. Une salle dans laquelle il s'est déjà produit, notamment avec les Insus, le groupe formé avec ses anciens partenaires, Louis Bertignac et Richard Kolinka.

La société Cheyenne Productions, qui organise les concerts de l'ancien membre de Téléphone, a également réagi dans un communiqué, expliquant que "les vagues successives de cette crise sanitaire et la mise en oeuvre des mesures de ces deux dernières années [les] ont amenées à une accumulation d'incertitudes et d'indisponibilités, qui sont incompatibles avec la bonne tenue de [leur] production et ce malgré les dernières annonces gouvernementales".

Le chanteur s'est adressé à ses fans sur Facebook en leur expliquant que "c'est sûrement mieux comme ça." Pour se "venger", il explique être "en train de réfléchir à ses surprises à vous offrir". Et en termes de surprises, Jean-Louis Aubert s'y connaît plutôt : il avait notamment réalisé de nombreux concerts acoustiques sur Internet, en live et bien sûr gratuits.