Jean-Marc Généreux : Les 3 conditions qu'il imposait pour Danse avec les stars

Cette année, pour la première fois depuis le lancement de Danse avec les stars sur TF1, Jean-Marc Généreux n'a pas repris son rôle de juge au côté de son acolyte Chris Marques. Ce dernier à débriefer les prestations des candidats en compagnie de François Alu, Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier. Jean-Marc Généreux a de son côté basculé sur France 2 où il anime Spectaculaire avec Cyril Féraud. Un changement de chaîne qui a fait se demander à Jordan de Luxe où le danseur était le mieux payé. "Ne comptez pas sur moi pour parler d'argent. Même sous la torture", a-t-il lâché sur le plateau de L'instant de Luxe sur Télé Star Play.

Jean-Marc Généreux a toutefois accepté de révéler que sur TF1, il était très bien logé ! Et pour cause, il avait imposé des conditions non négligeables. "Concernant mon salaire de jury dans Danse avec les stars, on m'a respecté ! Les propositions étaient généreuses et bien formulées, mais je ne veux pas parler de chiffre ! Par contre il y avait 3 conditions : que je voyage en business, pour que je dorme bien, être rémunéré correctement et m'amuser. Voilà les critères pour Danse avec les Stars", a-t-il listé.

Son départ de DALS, "un choix familial"

Malgré son agréable position dans l'émission, Jean-Marc Généreux a préféré se consacrer à sa famille au Canada, où vit notamment sa fille Francesca qu'il faut constamment assister. "Ça aurait été impossible d'y participer cette année avec ma fille de 22 ans, lourdement handicapée. C'est déchirant mais c'est un choix familial et je ne pouvais pas choisir mon travail", nous a-t-il confié en octobre dernier lors d'une interview pour Purepeople.com.

Jean-Marc Généreux ne revient désormais en France que pour le tournage de Spectaculaire. Il est ensuite pris par ses activités au Québec. "Beaucoup de choses se passent pour moi au Canada. C'est plus facile à gérer parce que je peux revenir à la maison, donner un coup de main à ma femme, chose que je ne pouvais pas faire ces dix dernières années. Ce qui est bien avec Spectaculaire, c'est que je viens en France pour à peu près dix jours, on tourne deux numéros et boom je reviens. Mais, Danse avec les stars, c'était 3 ou 4 mois sur place. Quand je revenais à la maison, ce n'était que pour 24h parfois", nous expliquait-il encore.