Jean-Pascal Lacoste alerté sur le comportement de Delphine Tellier : "Ta femme n'est pas gentille..."

Coup de gueule pour Delphine Tellier. La demi-soeur de Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France et elle-même ex-reine de beauté, s'agace sur Instagram. La jolie blonde a subi un examen médical douloureux et l'a fait savoir à ses plus de 20 000 followers. Un témoignage qui n'a pas plu à l'une d'entre elle... allant jusqu'à se plaindre auprès de Jean-Pascal Lacoste, le futur époux de Delphine Tellier !

La jeune femme a dû faire un arthroscanner, un examen dont le but est de rechercher les pathologies articulaires en combinant les avantages de l'arthrographie et du scanner. Après avoir partagé sa douleur, Delphine Tellier a été attaquée par une internaute qui lui reproche de trop en faire face à d'autres qui souffrent de maladies. "Il y a plus grave dans la vie : des cancers, des chimios...", lance-t-elle.

Et cette internaute ne s'est pas arrêtée là. D'après Delphine Tellier, elle aurait contacté son amoureux Jean-Pascal Lacoste afin de se plaindre du comportement de la jeune femme. "Apparemment je ne suis pas gentille. Je lui ai dit que j'étais désolée pour elle, que j'avais un profond respect pour ce qu'elle avait vécu. Et après elle va dire à JP : 'Ta femme n'est pas gentille.' Si ce n'est pas pour se faire plaindre, je ne comprends pas... Je sais bien qu'il y a d'autres maladies, lâche-t-elle. Ce n'est pas parce que je dis que je fais un arthroscanner que je manque de respect à tous les autres malades."

Jean-Pascal Lacoste interpellé par des internautes sur sa compagne Delphine Tellier

Et de poursuivre son coup de gueule : "Si vous ne m'aimez pas, c'est légitime, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mais ça ne sert à rien de venir commenter mes photos pour me dire que vous ne m'aimez pas, et ça sert encore moins à rien d'aller voir JP pour lui dire la même chose. On s'en fout ! Pas besoin de le dire, vous ne vous abonnez pas à moi et il n'y a pas de problème."

Consciente qu'il y a plus grave que son "bobo du quotidien" et autres "petits tracas de la vie", Delphine Tellier révèle qu'elle a "perdu bien des personnes d'un cancer et de maladies". "Donc je sais que ça existe et je sais ce que ça fait. Mais pour autant, jamais ces personnes ne m'ont reproché de dire que j'avais mal quelque part. Et là, c'est pourtant ce qu'on est en train de faire", poursuit-elle. De son côté, le chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste ne s'est pas exprimé sur cette polémique.