Jean-Paul Belmondo "parrain" de Gilles Lellouche : cette habitude qui faisait la joie de l'acteur

Jean-Paul Belmondo s'est éteint l'âge de 88 ans et emporte avec lui toute une vie d'anecdotes de tournage, de grandes soirées aux éclats de rire et d'amitiés sincères. Gilles Lellouche fait partie de ces acteurs et cinéastes à avoir été inspiré par Bébel. A l'annonce de sa mort, il s'est souvenu d'un "parrain" du cinéma qui l'accompagnait chaque tournage. Un homme d'une grande humanité.

"Je suis extrêmement triste. Jean-Paul Belmondo, c'est notre héros national. J'ai grandi avec lui, j'ai vu tous ses films, j'étais fou d'amour pour lui. J'ai eu beaucoup de chance de l'avoir comme parrain dans le métier. Jean-Paul était d'une bienveillance sans nom. Il venait à toutes les avant-premières de mes films et sur tous mes tournages pour déjeuner avec l'équipe. Il était venu sur le plateau de A bout portant, sur celui de La French, sur celui du Grand bain... Quand Jean-Paul Belmondo arrivait sur un tournage, on voyait toute l'équipe avoir de nouveau 12 ans : parce qu'il y a les acteurs, les gens de cinéma... Et Jean-Paul Belmondo", a développé le réalisateur du Grand Bain auprès du Parisien .

Même pendant le tournage de son dernier film, Bac Nord, à l'été 2019, Jean-Paul Belmondo et son "filleul" de cinéma sont parvenus à dormir dans le même hôtel, dans des chambres voisines. Il se trouvait alors en vacances à Marseille. "On dînait ensemble le soir et il me demandait de lui raconter la journée de tournage. Il prenait plaisir à entendre parler de cinéma. C'était un grand cinéphile, qui était dans la vie, dans le partage, dans la générosité", ajoute Gilles Lellouche à propos de son "héros d'enfance devenu un proche".

Il y a quinze ans, Gilles Lellouche a eu la chance de rencontrer Jean-Paul Belmondo. "Quand il aimait un acteur, il l'invitait à déjeuner. Il avait voulu me rencontrer et on avait déjeuné ensemble dans un restaurant italien (...) J'étais très très intimidé... et au bout d'une demi-heure, j'avais l'impression d'être avec quelqu'un que j'avais connu toute ma vie. On ne pouvait pas ne pas l'aimer", s'est souvenu l'acteur. Un fort lien d'amitié.