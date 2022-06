Jean-Pierre Pernaut : Sa fille Lou sensuelle en crop top décolleté, elle fait sensation !

"Toute belle Lou", "La beauté", "Magnifique et vraiment stylée", "Comme tu es belle whaouuuu", "Magnifique", "Trop belle", "T'es incroyable", "Quel canon cette Lou", "Adorable Lou si jolie et pétillante" peut-on lire en commentaires. Bien dans sa peau, la compagne d'Arthur Jochem ose désormais dévoiler son corps et ses formes voluptueuses. Une manière pour la jolie jeune femme de revendiquer fièrement sa féminité qui plait visiblement à ses fans.

Pour rappel, Lou Pernaut est le troisième enfant de Jean-Pierre Pernaut, née de son deuxième mariage avec l'ancienne Miss France Nathalie Marquay. Elle a un petit frère (Tom, 18 ans) et deux grands demi-frères et soeurs, Olivier et Julia, fruits du premier mariage de Jean-Pierre Pernaut avec Dominique Bonnet.

Le 2 mars 2022, Lou Pernaut a vécu l'une des épreuves les plus douloureuses qui soit : perdre son père. En effet, le célèbre Jean-Pierre Pernaut est mort à l'âge de 71 ans. Très spirituelle, Nathalie Marquay - auteure du livre Moi j'y crois - a confié recevoir des signes de la part de son époux, tout comme leur fille Lou.

"Quant à ma fille, Lou, sa télé s'est allumée toute seule à 1 heure du matin. Il y avait un film où un homme disait : 'Je suis fier de toi, ma fille.' Et elle s'est éteinte juste après." a confié l'ancienne Miss France à Ciné Télé Revue. Très présent pour sa petite-amie, Arthur Jochem était là pour la soutenir lors des obsèques de son regretté papa qui se sont déroulées le 9 mars 2022 à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris.