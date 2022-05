Lou Pernaut : Vomissements et mal de ventre intense, ses publications inquiétantes

Ce n'est pas la grande forme actuellement pour Lou Pernaut. Ce vendredi 27 mai 2022, la fille de Nathalie Marquay et du regretté Jean-Pierre Pernaut a dévoilé en story Instagram qu'elle était très mal. La raison a vite été dévoilée.

En début d'après-midi, la soeur de Tom Pernaut a posté une photo d'elle en noir et blanc. On peut la découvrir la tête posée sur l'un de ses bras, les yeux fermés. Lou fait mine de dormir pour bien faire comprendre qu'elle ne se sent pas bien. "Guys. Je suis malade, je reviens vite promis", a écrit la jeune femme de 19 ans en légende de sa publication.

Trois heures plus tard, Lou Pernaut a partagé une capture d'écran d'un message qu'elle avait reçu. Un témoignage qui lui a permis de comprendre pour quelle raison elle n'était pas dans son assiette en ce moment. "Coucou Lou. J'espère que tu vas mieux. Je faisais partie du groupe de filles au restaurant..... à Châtelet mardi, situé à côté de vous. Nous avons pris la fondue au chocolat. Nous sommes actuellement aussi toutes les quatre malades. Nous avons eu comme symptômes des vomissements et un mal de ventre intense. Je pense que nous avons eu une intoxication alimentaire. Repose toi bien", peut-on lire. En dessous, la compagne d'Arthur Jochem a répondu "mince, on a toutes la même chose". Espérons pour elle qu'elle sera vite remise sur pied donc pour de nouveau partager son quotidien avec ses abonnés, sur son compte Instagram.

Une vive douleur

En mars dernier, c'est une douleur bien plus vive que Lou Pernaut a ressentie. Le 2 mars dernier, elle a dû faire face à la mort de son papa Jean-Pierre Pernaut, qui a soufflé son dernier souffle à l'âge de 71 ans. "Quand à l'église, ma meilleure amie est venue me voir et que c'est le seul moment où j'ai vraiment hurlé de douleur ce jour-là", confiait-elle récemment sur TikTok. Régulièrement, la jeune femme lui rend hommage sur ses réseaux sociaux à travers des publications bouleversantes.

Accusée d'apparaître trop souriante depuis, Lou Pernaut a pu compter sur sa maman pour la défendre, à l'occasion d'une interview pour Ciné Télé Revue. "Elle a une façon très différente de réagir à la mort de son père que mon fils, qui est plus réservé. Mais croyez-moi, quand elle est dans sa chambre, elle pleure énormément. Chaque personne réagit différemment. Après, je peux comprendre que des gens, de l'extérieur, se demandent comment elle peut s'afficher en train de rire sur Instagram. C'est sa façon de gérer ça. Mais je peux vous dire qu'elle a un chagrin immense. Dès qu'elle ferme son smartphone, elle n'est pas bien. Je la récupère à la petite cuillère", expliquait-elle.