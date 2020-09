Jean-Pierre Pernaut, son JT "moqué sottement" : PPDA le défend

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe ! Jean-Pierre Pernaut ne sera plus aux commandes du JT de 13h de TF1 en 2021. Il devrait en effet passer le relais le 18 septembre 2020 . Une nouvelle qu'il a d'abord officialisée sur Twitter le 15 septembre 2020. Depuis, nombreuses sont les personnalités à avoir réagi à cette annonce, à commencer par son épouse Nathalie Marquay. Patrick Poivre d'Arvor, qui a présenté le JT de 20h de la première chaîne pendant vingt et un ans, s'est également exprimé.

Le soir même, la personnalité emblématique de 72 ans était invitée sur France 5, dans C à vous, pour revenir sur cette annonce-choc. Proche de Jean-Pierre Pernaut, PPDA lui a sans surprise envoyé un message dès qu'il a appris qu'il quittait le JT. "Dans un petit SMS, je lui ai dit : 'Bienvenue dans la vraie vie.' La télévision ne peut pas résumer une vie. C'est agréable, c'est formidable, on le fait avec passion, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses", a-t-il confié.

Le journaliste a ensuite envoyé une pique à TF1, chaîne pour laquelle il a travaillé de 1987 à 2008. La raison ? Contrairement à Jean-Pierre Pernaut, il n'a pu choisir la date de son départ. Patrick Poivre d'Arvor a en effet été congédié du jour au lendemain. "Je pense qu'il a eu affaire à une direction plus intelligente, plus compréhensive, ils ont dû discuter avant. Je ne suis pas dans le secret, mais ils ont dû lui dire qu'il allait annoncer lui-même son départ, ce qui est quand même plus glorieux, qu'ils n'allaient pas faire ça sur un coin de table comme cela s'est passé me concernant", a-t-il lancé.

Il était moqué sottement

Comme les téléspectateurs de TF1, PPDA retiendra de Jean-Pierre Pernaut son style particulier. "Ce n'était pas le journal de 13h, c'était le journal de Jean-Pierre Pernaut. Il avait une façon de faire qui n'était pas la nôtre, mais on s'entendait très bien. Il s'occupait de cette fameuse France profonde qu'on a beaucoup méprisée pendant très longtemps à Paris. Il était moqué sottement, parce que c'était bien qu'il puisse y avoir un éclairage de cette nature", a-t-il déclaré. Des mots qui devraient toucher son confrère.

Rappelons tout de même que Jean-Pierre Pernaut ne disparaîtra pas du petit écran pour autant. Il présentera toujours SOS villages, Les Plus Beaux Marchés de France. Il prépare également un magazine sur les richesses de notre terroir et un nouveau programme digital.